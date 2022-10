L’ora del diavolo è su Netflix? (dove vedere L’ora del diavolo)

L’ora del diavolo — Per gentile concessione di Amazon

Peter Capaldi è il protagonista della nuova serie thriller britannica L’ora del diavolo in uscita questo fine settimana giusto in tempo per Halloween. Puoi guardare L’ora del diavolo su Netflix?

Come suggerisce il titolo dello spettacolo, L’ora del diavolo si concentra sull’ora misteriosa tra le 3 e le 4 del mattino che si crede sia “l’ora ossessionante” o, nel caso di questo spettacolo, “l’ora del diavolo” (l’ho anche sentito chiamare “l’ora delle streghe”) . Lucy Chambers (Jessica Raine) si è svegliata ogni notte alle 3:33 per qualche motivo, praticamente per tutta la sua vita e ora sembra che abbia una sorta di connessione con un serial killer attivo.

Gli investigatori del caso credono che Lucy potrebbe essere la chiave per catturare l’assassino poiché condivide un legame speciale con una delle sue vittime.

Sembra che Capaldi interpreti l’assassino, un uomo di nome Gideon, che ha una relazione tipo Annibale e Clarice con Lucy mentre cerca di convincerla a ricordare le cose. Il rapporto di Lucy con il tempo è nebuloso e distorto, per non dire altro. Il trailer rende la serie piuttosto spassosa, ideale per chi ama i thriller psicologici.

L’ora del diavolo è su Netflix?

No, L’ora del diavolo uscirà su Amazon Prime Video, quindi non sarà disponibile per lo streaming su Netflix. La buona notizia è che Netflix ha molti fantastici contenuti horror se stai cercando qualcosa di nuovo da guardare in vista di Halloween.

La nuova spaventosa serie antologica dell’orrore di Guillermo del Toro Gabinetto delle Curiosità è ora in streaming insieme a progetti come Diavolo nell’Ohio, I miserabili, Storie spaventose da raccontare al buioe altri film e programmi spaventosi.

Dove vedere L’ora del diavolo

L’ora del diavolo sarà disponibile per lo streaming solo con un abbonamento ad Amazon Prime Video poiché la serie è un Amazon Original.