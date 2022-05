L’operazione carne trita è un’incredibile storia vera, ma una parte è stata esagerata

Operation Mincemeat racconta l’incredibile storia vera del più grande trucco degli Alleati a Hitler, ma il regista ha ammesso che una parte era esagerata.

Se sei un fan dei film di guerra, delle storie di spionaggio internazionale o dei racconti di una politica potenzialmente rivoluzionaria, Operation Mincemeat è il film perfetto per te.

Il film interpretato da Colin Firth è appena stato presentato in anteprima su Netflix con un’eccezionale accoglienza globale, con milioni di spettatori in tutto il mondo che hanno finalmente scoperto l’incredibile mondo della storia militare.

Sebbene il film descriva probabilmente il più grande scherzo mai fatto, non da meno ad Adolf Hitler stesso, il regista ha ammesso che una parte del film Operazione carne trita non è esattamente la storia vera che siamo portati a credere.

L’operazione Carne tritata è una storia vera di spionaggio eroico

Sì, il film Operazione carne trita è la storia vera di una vera missione segreta compiuta dalle forze alleate durante la seconda guerra mondiale.

Incredibilmente, il piano del cavallo di Troia faceva parte della più ampia operazione Barclay, che servì come strategia di inganno a sostegno dell’operazione Husky, l’invasione alleata della Sicilia nel 1943.

Come illustrato nel film, il servizio di intelligence militare britannico e la Royal Navy hanno ottenuto il corpo di Glyndwr Michael e lo hanno posato come William Martin, un Royal Marine annegato che si era arenato con documenti “riservati” relativi all’invasione della Grecia.

Il suo corpo è stato poi trovato dalla gente del posto in Spagna e alla fine (dopo un’attenta spinta da parte delle stesse spie alleate) è finito nelle mani dei nazisti. L’Asse avrebbe quindi deviato veicoli corazzati, truppe ed equipaggiamenti dall’imminente invasione in Sicilia e verso la Grecia.

Ciò consentirebbe agli Alleati di invadere senza le perdite significative che si sarebbero accumulate se i tedeschi avessero aspettato sulle spiagge come precedentemente temuto.

Il regista John Madden ha detto a USA Today che “Nonostante abbia una buona ragione, questo ha rappresentato una sfida morale poiché sostanzialmente hanno derubato una tomba” con la sua identità che non è stata ufficialmente confermata fino al 1997.

L’altra inclusione degna di nota nell’operazione carne trita è stata la partecipazione di un giovane tenente comandante chiamato Ian Fleming, che può essere visto lavorare su una “storia di spionaggio” per tutto il film. Fleming è un’icona della letteratura britannica, creando l’iconica serie di James Bond e la storia di grande successo Chitty-Chitty-Bang-Bang.

In effetti, Fleming era l’assistente personale di Godfrey, a cui si riferisce come M: come in M ​​di James Bond, e ci sono opinioni che Fleming sia stato colui che ha avuto l’idea in primo luogo. Sebbene non sia mai stato dichiarato ufficialmente dai servizi segreti britannici, lo storico Ben Macintyre osserva che il piano “portava tutti i segni distintivi” del giovane tenente comandante Fleming; che è anche accennato nel film.

Tuttavia, c’è una parte importante dell’Operazione Carne Tritata che non è rigorosamente nei libri, vedi sotto.

Una parte dell’operazione carne trita ha ottenuto il trattamento di Hollywood

Come con qualsiasi adattamento teatrale o serie TV di eventi storici della vita reale, specialmente all’interno di uno scenario di guerra, ci sono alcuni aspetti dell’operazione carne trita che hanno ricevuto il trattamento di Hollywood.

Mentre la stragrande maggioranza dell’Operazione Mincemeat è completamente reale, Madden rivela che il triangolo amoroso tra Montagu, Cholmondeley e Jean era molto esagerato.

“In tempo di guerra, hai a che fare con un mondo in cui le persone sono unite da una posta in gioco emotiva estrema. Volevamo esplorare l’idea di persone che si uniscono per creare una finzione più ampia che vengono poi cambiate e perse nella finzione che stanno creando”. – John Madden, tramite USA Today.

Nonostante questa leggera su una rappresentazione altrimenti reale dell’Operazione Carne tritata, Madden osserva che questo è stato incluso in modo che il peso della pressione su ciascuno dei personaggi reali potesse essere meglio compreso. Altrimenti, non ci sarebbe modo “per evitare un complotto puramente procedurale”.

Secondo l’intervista, Jean e Montagu si riferivano spesso l’un l’altro come Bill e Pam della missione, anche con gli effetti personali di Jean utilizzati nell’operazione. Tuttavia, non c’era nessun triangolo amoroso o relazione tra i due.

È interessante notare che Montagu ha continuato a scrivere un libro molto popolare basato sull’Operazione Carne tritata intitolato The Man Who Never Was nel 1953, recitando anche nell’adattamento cinematografico diversi anni dopo come Air-Vice Marshall.

Come ingannare Hitler alla fine ha portato a James Bond

Il film Operazione carne trita fa luce su alcuni degli uomini e delle donne che hanno contribuito a condurre la guerra segreta contro il regime nazista e, come accennato in precedenza, includevano l’autore della serie di James Bond, Ian Fleming.

Mentre la maggior parte degli spettatori penserà istintivamente che il libro che Fleming sta scrivendo in Operation Mincemeat è la prima iterazione di 007, in realtà non è così. Madden ha rivelato a “Fleming era a un decennio di distanza dal suo primo romanzo di Bond a quel punto, ma era uno scrittore in erba”.

Nonostante ciò, Fleming ha usato la sua esperienza di lavoro all’interno dei servizi di intelligence per ispirarsi al James Bond, inclusi i vari gadget usati nello spionaggio.

Madden ha anche notato questo affermando che “C’è anche un gadget man nel nostro film che ha lavorato nel ramo Q, che era chiaramente il modello per Q in Bond. Quindi era tutto lì nella storia vera”.

Tuttavia, il più grande “riferimento” tra l’operazione carne trita e Fleming’s Bond si presenta sotto forma di una missione accantonata che Fleming aveva pianificato diversi anni prima per la Spagna occupata… Operazione Goldeneye!

Puoi leggere di più su Fleming in Operation Mincemeat qui.

