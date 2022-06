Loot con Maya Rudolph è in streaming su Netflix?

La serie comica Bottino interpretato da Maya Rudolph, promette di essere una rivolta tra le risate che intratterrà senza dubbio gli spettatori. Ma è una delle tante scelte esilaranti pronte per lo streaming su Netflix?

Rudolph recita e serve come produttore esecutivo della serie che include un cast stellato che lavora al suo fianco, inclusi individui di talento come Posaè Michaela Jaé Rodriguez, Disincanto stella Nat Faxon, Isola di fuocoè Joel Kim Booster, e Harley Quinnè Ron Funches. L’unica cosa migliore dell’eccellente formazione è la narrativa comica.

La storia per Bottino segue la protagonista di Rudolph, Molly Novak, una donna che ha recentemente divorziato dal marito dopo 20 anni e non è sicura di cosa fare con il suo lucroso accordo da 87 milioni di dollari. In un coraggioso sforzo per ritrovare se stessa e riconnettersi con il mondo reale, fa il coraggioso tentativo di tornare alle sue fondamenta di beneficenza con risultati sciocchi da seguire.

L’intelligente serie comica è stata creata da Matt Hubbard e Alan Yang. Inoltre, Bottino è già partito abbastanza bene, avendo ottenuto un punteggio impressionante su Rotten Tomatoes e ottenuto recensioni generalmente favorevoli su Metacritic, aggiungendo alle molte ragioni per cui non dovrebbe essere dormito dal pubblico.

Il bottino è disponibile su Netflix?

Qualsiasi cosa con Rudolph è un affare utile e gli abbonati troverebbero sicuramente lo spettacolo piuttosto divertente dall’inizio alla fine. Ma sfortunatamente, non potranno assistere a ciò che la serie ha da offrire perché Bottino non è un’opzione su Netflix e sembra piuttosto improbabile che la situazione cambierà in qualsiasi momento nel prossimo futuro.

Fortunatamente, Netflix ha un’ampia quantità di spettacoli comici pronti per lo streaming in questo momento. Alcuni di questi eccellenti esempi di titoli a spacco laterale includono Forza spaziale, Grande bocca e Maestri di Nessunosolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming il bottino

Il bottino è disponibile su Apple TV+. La serie si unisce a una formazione che include spettacoli emozionanti come Ragazze splendenti, Ted Lasso e Mitica ricerca.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: