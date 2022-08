Preparati perché Guarda in entrambi i modi con Lili Reinhart arriverà su Netflix il 17 agosto! È un film che mostra come un singolo momento può cambiare la propria vita e non vediamo l’ora di metterci gli occhi su.

Il dramma romantico è stato diretto da Wanuri Kahiu da una sceneggiatura scritta da April Prosser. Racconta la storia di una giovane donna di nome Natalie, la cui vita la sera della laurea si divide in due realtà parallele: una in cui rimane incinta e rimane nella sua città natale, e un’altra in cui non è incinta e si trasferisce a Los Angeles per perseguire il suo sogno di artista.

Reinhart interpreta la protagonista, Natalie. Il resto del cast comprende Luke Wilson, Andrea Savage, Aisha Dee, Danny Ramirez, David Corenswet e Nia Long.

Così è Guarda in entrambi i modi un altro adattamento cinematografico o è un’opera originale? Abbiamo risposto a questa domanda in basso.

Look Both Ways è basato su un libro?

Sorprendentemente, Guarda in entrambi i modi non è basato su un libro. La maggior parte dei film di Netflix sono adattamenti di libri, quindi è stato scioccante scoprire che questo dramma romantico non lo era. Inoltre, la trama del film ti ricorderà facilmente la trama di un romanzo.

Tuttavia, questo non è proprio il caso. La sceneggiatura originale per Guarda in entrambi i modi è stato scritto dalla sceneggiatrice April Prosser. Prosser ha anche altri due progetti attualmente in fase di sviluppo presso Amazon (Quello che è scappato e Più uno).

Classificazione in base all’età Look Both Ways

Il dramma romantico è classificato TV-14, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 14 anni. È stata assegnata questa classificazione in base all’età perché verranno mostrati contenuti che sarebbero inappropriati da guardare per i bambini più piccoli. Ad esempio, ci saranno scene di uso di sostanze, consumo di alcol e baci. Alcuni dei personaggi useranno anche un linguaggio forte e dialoghi suggestivi. I genitori sono fortemente avvertiti.

Guarda il trailer ufficiale qui sotto!

Guarda in entrambi i modi arriva su Netflix il 17 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET.