Look Both Ways data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro ancora

Riverdale La star Lili Reinhart farà il suo debutto su Netflix con un nuovo film intitolato Guarda in entrambi i modi, e abbiamo tenuto traccia di ogni nuova informazione rilasciata sul film in uscita.

Guarda in entrambi i modi è una commedia romantica diretta da Wanuri Kahiu da una sceneggiatura scritta da April Prosser. Potresti conoscere Kahiu dal suo pluripremiato lungometraggio Da un sussurro e il film drammatico Rafiki.

Bryan Unkeless ed Eric Newman di Screen Arcade, così come Jessica Malanaphy di CatchLight Studios, hanno firmato come produttori. Reinhart, Alyssa Rodrigues per Screen Arcade e Jeanette Volturno per CatchLight Studios sono stati i produttori esecutivi.

Ecco tutto il resto che devi sapere Guarda in entrambi i modi sotto!

Look Both Ways data di uscita

Il film commedia romantica uscirà su Netflix mercoledì 17 agosto 2022. Puoi aspettarti che il film uscirà sullo streamer alle 00:00 PT/3:00 ET della data di uscita. Il film ha una durata di 1 ora e 50 minuti, quindi è un film abbastanza veloce da guardare. Dovresti essere in grado di guardarlo e continuare a dormire bene la notte.

Guarda in entrambi i modi cast

Come accennato in precedenza, Lili Reinhart recita nel ruolo principale. Interpreterà il personaggio di Natalie, una giovane donna che cerca di affrontare la maternità mentre cerca anche di capire come perseguire la sua passione.

Ecco l’elenco completo del cast principale tramite IMDb di seguito:

Lili Reinhart nel ruolo di Natalie

Danny Ramirez nel ruolo di Gabe

Luca Wilson

David Corenswet

Aisha Dee

Andrea Selvaggio

Nia Long

Sinossi di Look Both Ways

Netflix ci ha fornito la sinossi ufficiale e l’abbiamo condivisa di seguito:

Alla vigilia della laurea, quella di Natalie [Lili Reinhart] la vita diverge in due realtà parallele: una in cui rimane incinta e deve affrontare la maternità da giovane adulta nella sua città natale del Texas, l’altra in cui si trasferisce a Los Angeles per intraprendere la sua carriera. In entrambi i viaggi durante i suoi vent’anni, Natalie sperimenta un amore che cambia la vita, un crepacuore devastante e riscopre se stessa.

Guarda le foto in entrambi i modi

Ecco alcune immagini ufficiali della produzione del film!

Guarda il trailer in entrambi i modi

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e lo abbiamo condiviso proprio qui sotto!

Assicurati di segnare il tuo calendario e impostare la sveglia perché Guarda in entrambi i modi arriverà su Netflix il 17 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET!