Lone Survivor è interpretato da Mark Wahlberg su Netflix?

Il film del 2013 Sopravvissuto solitario è un film autobiografico raccapricciante che dovresti guardare se vuoi saperne di più sulle prove e le tribolazioni che derivano dalla guerra.

Il pezzo, interpretato da Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Eric Bana e Attività febbrile Ben Foster, ha interpretato i pericoli della guerra così eccezionalmente bene che ha ricevuto molti riconoscimenti, inclusa la nomination a due Academy Awards nel 2014. Con imprese incredibili e recensioni entusiastiche, non c’è dubbio che questo film sia assolutamente da vedere.

Guarda il trailer ufficiale qui sotto.

Ti piace quello che vedi? Quindi continua a leggere per sapere se riesci a catturare Sopravvissuto solitario su Netflix.

Lone Survivor è su Netflix?

Purtroppo, Sopravvissuto solitario non è un titolo Netflix per il momento. Tuttavia, il sito ha molti altri film militari che potrebbero stuzzicare la tua fantasia. Giacca interamente in metallo, Macchina da guerrae il film del 2017 Dunkerque con Harry Styles sono solo alcuni di questi titoli.

Inoltre, se ti piace guardare i film con Wahlberg, sei anche fortunato perché Netflix ha Spenser Riservato, Gli altri ragazzi, Quattro fratelli, e tanti altri. Più, Inesplorato arriverà su Netflix a luglio.

Dove vedere in streaming Lone Survivor

Oggi puoi noleggiare e/o acquistare Sopravvissuto solitario con un piccolo supplemento su Amazon Prime Video, Vudu, Apple TV, YouTube e Google Play.

Al momento non ci sono opzioni di streaming disponibili per questo particolare titolo, ma questo potrebbe cambiare in futuro. Assicurati di controllare frequentemente Netflix per vedere se un altro film di Wahlberg verrà aggiunto alla sua formazione.

I film di guerra non sembrano mai passare di moda, quindi dopo aver finito di guardarli Sopravvissuto solitariovai su Netflix per iniziare a trasmettere in streaming film ancora più ricchi di azione e avvincenti.