Logline di Knives Out 2, titolo ufficiale, aggiornamenti sulla versione, cast e altro ancora

Coltelli fuori 2 è probabilmente uno dei nuovi film più attesi di Netflix in arrivo nel 2022. Quando si è diffusa la notizia che Netflix aveva investito Coltelli fuori 2 e Coltelli fuori 3, i fan erano estasiati, sia perché ora i film saranno più accessibili sia perché questo conferma una trilogia! E il 13 giugno 2022, Netflix ha confermato che il titolo ufficiale del sequel sarà: Cipolla di vetro: un mistero scaccia via.

Il film originale diretto e scritto da Rian Johnson è stato presentato in anteprima nel 2019 ed è stato uno dei film più divertenti dell’anno, guadagnandosi anche una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Rian Johnson, che ha scritto e diretto il primo film, è tornato per scrivere e dirigere i due film Netflix.

Di seguito, abbiamo condiviso tutto ciò che devi sapere Coltelli fuori 2, incluso quando potremmo aspettarci che venga presentato in anteprima, la trama, il cast e altro ancora.

Quando uscirà Knives Out 2 su Netflix?

Non abbiamo una data di rilascio esatta per Cipolla di vetro: un mistero scaccia via ancora, ma Netflix ha confermato che il film uscirà durante le festività natalizie 2022il che significa che probabilmente lo vedremo a novembre o dicembre.

Ha senso dal momento che a Netflix piace salvare alcuni progetti significativi per la fine dell’anno, in modo simile a quello che fanno i cinema. Parlando di cinema, c’è anche la possibilità che il sequel possa ricevere un’uscita nelle sale prima del suo debutto su Netflix.

Non appena avremo una data di uscita ufficiale, ve lo faremo sapere!

Coltelli fuori 2 cast

Coltelli fuori aveva un cast enorme con grandi star, e siamo orgogliosi di riferire che il sequel sta seguendo l’esempio con una formazione altrettanto stellare. Per iniziare, Daniel Craig tornerà nei panni di Benoit Blanc. In questo momento, Craig sembra essere l’unico membro del cast di ritorno.

Ecco l’intero elenco di tutti i protagonisti del nuovo film.

Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc

Edoardo Norton

Janelle Monae

Kathryn Hahn

Leslie Odom Jr.

Jessica Henwick

Madelyn Cline

Kate Hudson

Dave Battista

Di cosa parlerà Knives Out 2?

Netflix non ci ha ancora fornito una sinossi ufficiale del film, ma ha condiviso il logline del film insieme al titolo ufficiale.

Da Netflix, Cipolla di vetro: un mistero scaccia via seguirà il detective Benoit Blanc mentre “viaggia in Grecia per svelare gli strati di un mistero che coinvolge un nuovo cast di colorati sospetti”.

Cosa significa Glass Onion: A Knives Out Mystery?

Che diavolo è una “cipolla di vetro”? La gente ha subito iniziato a teorizzare su cosa potesse significare il misterioso titolo non appena fosse stato annunciato. È interessante notare che “Glass Onion” è il nome di una canzone dei Beatles, che non sembra essere una coincidenza. Le cipolle sono sinonimo di strati, come abbiamo visto tutti Shreke nel logline viene anche fatto riferimento al fatto che Blanc avrà bisogno di “rimuovere gli strati di un mistero”.

Ma l’aspetto “vetro” connota uno strato di trasparenza. Sembra che questo sia un film che scaverà a fondo in un caso in cui tutto sembra ovvio in superficie, ma mentre Blanc scava più a fondo scopre che non tutto è come sembrava inizialmente. Tuttavia, non lo saprà finché non conoscerà i sospetti.

C’è già un teaser di Knives Out 2?

Nessuna foto o filmato è stato ancora rilasciato per il sequel, ma Netflix ha condiviso alcune immagini in movimento che mostrano l’annuncio del nuovo titolo.

Il mistero è appena iniziato. Benoit Blanc ritorna in GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY, dello sceneggiatore/regista Rian Johnson. In arrivo queste festività natalizie su Netflix. pic.twitter.com/9CrM1rQly0 — NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 giugno 2022

