“L’oggetto di tutti i nostri desideri”: Simone Ashley Met Gala 2022 Look fa impazzire i fan per la viscontessa Bridgerton

Il INCONTRATO Gala è una delle serate più stellate di Hollywood, per una buona ragione. Un sacco di consensi e fama non possono farti ottenere un biglietto per il INCONTRATO. Anche se nessuno sa cosa devi fare esattamente per ottenere un invito al MET, Bridgerton il cast, tra cui Simone Ashley e Nicola Coughlan, sembra essere il primo a ricevere un invito.

L’intero cast ha brillato come diamanti quando ha fatto la sua apparizione sul tappeto rosso della più grande serata di moda dell’anno. Ma Simone Ashley, in particolare, ha rubato le luci della ribalta non solo per la sua popolarità di tendenza quest’anno, ma anche per il suo modo di vestirsi. Simone è in trattative per la sua pelle marrone rugiadosa e le lucenti ciocche di capelli ricci, insieme ai bellissimi occhi grandi da gatto. Ecco cosa ha indossato al MET.

Simone Ashley è uno storditore al MET

Simone sembrava sbalorditiva quando è entrata in a bustier oro metallizzato abbinato a una maxigonna lunga a vita alta che abbracciava il suo corpo nei posti giusti. C’era anche un enorme inchino nella parte posteriore. Etichetta di moda Moschino metti insieme l’intero look. Per completare il look, ha indossato una sensuale tonalità di trucco bordeaux e ha tenuto i capelli raccolti in una coda di cavallo. L’intero look era in accordo con il tema di quest’anno, ‘armatura dorata’.

Simone Ashley, che è diventata famosa grazie al suo ruolo da protagonista nella serie più vista di Netflix Bridgerton, non era apparso in un ruolo importante prima di allora. Tuttavia, il suo viso le era familiare perché aveva recitato in un altro famoso dramma di Netflix, Educazione sessuale. Nata in Inghilterra, Miss Ashley era l’unica persona non accademica della sua famiglia.

Il suo amore per tutti i tipi di arte e musica classica le ha fatto scegliere la recitazione come professione. Appassionata amante dell’azione e dell’avventura, Ashley è anche un’attiva oratrice del colorismo. È stata selezionata come protagonista dello spettacolo dopo un’audizione e un provino con Jonathan Bailey o Antonio Bridgerton come lo conosciamo.

La nostra Bridgerton preferita recita al MET

Come accennato in precedenza, un sacco di consensi e fama non possono farti ottenere un biglietto per il MET. Anche se nessuno sa cosa devi fare esattamente per ottenere un invito al MET, le speculazioni delle persone sui contatti che li portano al Gala sono ancora rilevanti. Il ballo del MET o il MET Gala è un evento di moda che raccoglie fondi per il Metropolitan Museum of Arts’ Costume Institute. È organizzata dalla casa di moda Vogue ed è la notte più prestigiosa dell’anno. Ecco il cast di Bridgerton nel loro elemento al MET.

LEGGI ANCHE: Ozark Sensation La trasformazione di Julia Garner per il suo nuovo progetto Appartamento 7A ti lascerà a bocca aperta

Nicola Coughan o Penelope Featherington era una Featherington nel senso letterale del suo rock questo pezzo del designer britannico Richard Quinn.

L’uscita dallo show di Regè Jean Page dopo la prima stagione non lo rende meno a Bridgerton star (Sarà per sempre il duca preferito). È stato visto dondolare questo blazer in velluto blu navy mentre camminava sul tappeto.

Phoebe Dynevor, o Daphne come la conosciamo, indossava un vestito nero Louis Vuitton con i suoi riccioli che le scendono lungo la schiena.

A parte il Bridgerton cast, molte altre celebrità tra cui musicisti, attori, registi e altri artisti hanno visitato il MET 2022. Dai un’occhiata a Vogue per vedere alcuni dei migliori vestiti. Nel frattempo, andiamo in streaming Bridgerton stagione 2 per la milionesima volta.

Il post “L’oggetto di tutti i nostri desideri”: Simone Ashley Met Gala 2022 Look Makes Fans Go Crazy for the Bridgerton Viscountess è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.