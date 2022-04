L’offerta è con protagonista Miles Teller su Netflix? (dove guardare)

Vi siete mai chiesti cosa sia successo quando si trattava di fare Il Padrino film? Quindi i fan devono dare un’occhiata alla nuova miniserie, L’offerta. Ma gli abbonati Netflix possono vedere questo programma sullo streamer? Continua a leggere per scoprire questo e altro!

La storia per L’offerta segue le esperienze mai rivelate che il produttore premio Oscar Albert S. Ruddy ha vissuto per ottenere Il Padrino sul grande schermo nel 1972, dove si sarebbe rivelato un colosso al botteghino di una calamita di premi acclamato dalla critica. La storia contiene scontri con dirigenti di studio malvagi e mafiosi nella vita reale con figure iconiche come Marlon Brando, Robert Evans, Francis Ford Coppola, Joe Colombo, Al Pacino, Ali MacGraw, Frank Sinatra e Carlo Gambino.

La serie ha un cast stellato di giocatori di talento, tra cui Miles Teller, Juno Temple, Matthew Goode, Dan Fogler, Patrick Gallo, Burn Gorman, Colin Hanks e Giovanni Ribisi. Inoltre, Dexter Fletcher sarà il produttore esecutivo e il regista, che i fan conosceranno dal suo lavoro come regista. Bohemian Rhapsody e Uomo razzo.

Dalle persone coinvolte alla storia allettante raccontata, non mancano magnifici motivi per voler vedere L’offerta e per quei saggi là fuori che si chiedono se sia un’opzione su Netflix, dimentica di aspettare un’udienza con il Padrino perché le risposte e altro sono riportate di seguito.

L’offerta è disponibile su Netflix?

Anche se può sembrare un crimine che implica sicuramente un gioco scorretto, la disponibilità di L’offerta su Netflix è il genere di cose che farà venire voglia agli abbonati di dormire con i pesci. La miniserie biografica su come Il Padrino got made non è disponibile sullo streamer.

Tuttavia, ci sono molti altri drammi biografici pronti per lo streaming in questo momento su Netflix. Alcune di queste opzioni imperdibili includono Tick, Tick… Boom!, The Trial of the Chicago 7, The Irishman, Come diventare un tiranno e La coronasolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming L’offerta

A partire dal 28 aprile 2022, L’offerta sarà disponibile esclusivamente su Paramount+. I primi tre episodi saranno disponibili per iniziare, con una nuova voce in arrivo ogni settimana.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: