“Locke & Key” Stagione 3 Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

L’adattamento a fumetti per giovani adulti di Netflix tornerà nel 2022 per la sua terza stagione. Ecco una ripartizione di tutto ciò che sappiamo finora Serratura e chiave stagione 3 incluso dove è in produzione, cosa possiamo aspettarci, come si è comportata bene la stagione 2 e altro ancora.

Netflix ha effettivamente annunciato la terza stagione insieme all’annuncio che Meredith Averill aveva firmato un accordo generale con lo streamer nel dicembre 2020. Sono circa 11 mesi prima della seconda stagione, quindi debutta nel novembre 2021.

Quindi, con il futuro della stagione 3 assicurato per il rilascio nel 2022, diamo un’occhiata a tutto ciò che sappiamo finora:

Quanto bene si è comportato Locke & Key stagione 2 su Netflix?

Nelle prime quattro settimane, la serie ha raccolto 143,04 milioni di ore guardate su Netflix a livello globale. Per fare un confronto, è circa un quarto di Cose più strane la stagione 2 ha raccolto 427,44 milioni di ore in un periodo simile.

Bebop cowboy, lanciato più o meno nello stesso periodo di Locke & Key S2, ha visto solo 73,84 milioni di ore visualizzate nelle prime tre settimane prima di abbandonare il mercato. Locke & Key era a 124,27 milioni alla settimana 3.

Secondo il sito della top 10 di Netflix, la serie è rimasta tra i primi 10 programmi inglesi per cinque settimane prima di abbandonare. Il numero 10 di quella che sarebbe stata la sesta settimana era di 10,56 milioni, il che implica che Locke & Key probabilmente è sceso al di sotto di 10 milioni di ore guardate per quella settimana.

In termini di top 10 di Netflix, è sopravvissuto nella top 10 di Netflix TV solo per 14 giorni prima di abbandonare. In genere vediamo programmi di grande successo rimanere tra i primi 10 TV per circa 30 giorni.

Secondo FlixPatrol, lo spettacolo si esibisce eccezionalmente bene in India, Italia, Russia e Pakistan.

Anche i critici sono rimasti generalmente più colpiti dalla seconda stagione. È passato da un 66% per la stagione 1 all’83% su RottenTomatoes con il consenso:

“Serratura e chiave migliora in una seconda stagione rumorosa che accende il fascino mentre salta da un cliffhanger all’altro.

Le recensioni su IMDb per i singoli episodi sono rimaste per lo più in linea con la stagione 1 con il primo episodio che scendeva al di sotto della media ma il finale sopra.

Dov’è in produzione la terza stagione di Locke & Key?

Le riprese della stagione 3 in realtà sono iniziate prima ancora che la stagione 2 fosse pubblicata su Netflix.

Carlton Cuse ha dichiarato che il piano era sempre quello di avere una terza stagione con lui dicendo a Collider “Avevamo già scritto una buona parte della terza stagione, prima ancora di iniziare le riprese della seconda”.

Come abbiamo riportato per la prima volta, le riprese continuano Serratura e chiave la stagione 3 è iniziata all’inizio di maggio 2021. Le riprese sono continuate per tutta l’estate e fino all’autunno.

Secondo la Canadian Directors Guide, le riprese avrebbero dovuto concludersi il 3 settembre 2021. Darby Stanchfield ha pubblicato il 15 settembre che era l’ultimo giorno di riprese, implicando che tutto fosse terminato entro il 16 settembre. Joe Hill ha confermato la conclusione delle riprese a fine ottobre.

La post-produzione della serie è quindi proseguita fino alla fine di novembre 2021 e quindi la post-produzione del suono dovrebbe svolgersi fino alla fine di febbraio 2022.

Cosa aspettarsi da Locke & Key Stagione 3

La stagione 2 ha concluso l’episodio 10 (appropriatamente chiamato Cliffhanger) che ha visto i Locke confrontarsi con Doge in una “feroce resa dei conti” con Bode che affronta un visitatore scioccante.

Dodge potrebbe essere sconfitto, ma ora Frederick Gideon sarà il più grande cattivo della terza stagione. Frederick è l’eco di un soldato di guerra rivoluzionario che è posseduto e in particolare il demone più formidabile di The Black Door. È interessante notare che la storia dello spettacolo è ora per lo più separata dai fumetti.

Netflix ha fornito un’ampia panoramica della terza stagione nella loro anteprima di Geeked 2022:

“La famiglia Locke scopre più magia all’interno di Keyhouse, mentre una nuova minaccia, la più pericolosa di sempre, incombe su Matheson con i suoi piani per le chiavi. Da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key è un mistero di formazione sull’amore, la perdita e i legami incrollabili che definiscono la famiglia. Locke and Key su Netflix è l’adattamento televisivo della serie di fumetti più venduta di Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

Carlton Cuse e Meredith Averill parlando con Collider hanno preso in giro alcune cose sulla stagione 3, incluso il fatto che Tyler non usare l’uccisione della memoria avrà conseguenze dicendo che “la decisione ha delle conseguenze e cambierà il suo rapporto con la sua famiglia. Lo vedrai giocare”.

Meredith Averill ha detto riguardo alla stagione 3:

“La terza stagione si concentra molto di più sulla famiglia. Affronteranno la più grande minaccia che abbiano mai dovuto affrontare. Questo li lega davvero in un modo che non abbiamo mai visto prima. Non posso dire di più. Parte della nostra sfida, che affrontiamo con gioia, è che ogni stagione dobbiamo superare la stagione precedente. È una sfida, ma è divertente e penso che siamo stati in grado di farcela”.

Quando sarà Locke & Key stagione 3 su Netflix?

Purtroppo, non abbiamo ancora alcuna data di uscita, ma è stato confermato che la stagione 3 sarà nel roster di spettacoli Netflix del 2022.

Ciò è stato confermato nel novembre 2021 come parte della campagna “Get Geeked” di Netflix che elencava la stagione 3 di Locke & Key tra gli altri spettacoli di “genere” previsti per il 2022, tra cui Alice nella terra di confine, The Witcher: Origine del sangue, Il club di mezzanotte, e L’uomo di sabbia.

Joe Hill ha confermato che ci sarà “un’attesa molto più breve” per la terza stagione.

Sono così felice che ti sia piaciuto. Dovrebbe essere un’attesa molto più breve per la stagione 3 di #lockeandkey. https://t.co/5T0EFpI2sH — Joe Hill (@joe_hill) 24 ottobre 2021

La nostra stima attuale è che la prima assoluta che vedremo Serratura e chiave la stagione 3 sarà a marzo, ma con Netflix probabilmente dovrà fare la preparazione del marketing. Al momento prevediamo che vedremo la stagione 3 di Serratura e chiave vieni su Netflix nel secondo trimestre del 2022 (tra aprile e luglio 2022).

Ci sarà un crossover Locke & Key con The Sandman?

Infine, un mucchio di articoli lo proclama perché L’uomo di sabbia sta arrivando su Netflix e poiché i fumetti si sono incrociati, vedremo un crossover simile su Netflix.

Joe Hill ha definitivamente escluso questa possibilità nell’ottobre 2021.

Penso solo che sia così bello che @neilhimself abbia permesso a @GR_comics e io di recitare nell’universo di Sandman per il fumetto Hell & Gone. È stato fantastico aver trascorso un po’ di tempo ad avventurarsi nel suo mondo. È una cosa di cui farò sempre tesoro. — Joe Hill (@joe_hill) 30 ottobre 2021

Tutto il resto che devi sapere

Kenna Trent, che ha lavorato a Locke & Key dalla prima stagione, è stata promossa assistente alla sceneggiatrice per la seconda e ora è stata nuovamente nominata sceneggiatrice dello staff per la terza.

La terza stagione sarà di 10 episodi.

Edward Ornelas dirigerà un episodio di Serratura e chiave stagione 3, la sua prima. Ha diretto episodi in programmi come Il residente, Prese, Toro, NCIS, e La lista nera.

I membri del cast confermati per la stagione 3 includono: Darby Stanchfield nel ruolo di Nina Locke Connor Jessup nel ruolo di Tyler Locke Emilia Jones nel ruolo di Kinsey Locke Jackson Robert Scott nel ruolo di Bode Locke Asha Bromfield nel ruolo di Zadie Wells Sherri Saum nel ruolo di Ellie Whedon Leishe Meyboom nel ruolo di Abby Kevin Durand nel ruolo di Frederick Gideon



Non vedi l’ora che arrivi la terza stagione di Serratura e chiave in arrivo su Netflix? Fateci sapere nei commenti.