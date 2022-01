Locke and Key stagione 3 non arriverà su Netflix a gennaio 2022

LOCKE & KEY (da sinistra a destra) EMILIA JONES come KINSEY LOCKE e CONNOR JESSUP come TYLER LOCKE nell’episodio 202 di LOCKE & KEY Cr. AMANDA MATLOVICH/NETFLIX © 2021

La buona notizia è che lo sappiamo Locke e chiave la stagione 3 sta sicuramente accadendo. La cattiva notizia è che non potremo vederlo a gennaio 2022.

Dopo gli eventi di Locke e chiave finale della stagione 2, sarebbe facile aspettarsi che sarebbe la fine. Dopotutto, Dodge è stato ucciso. Cosa potrebbe esserci di più nella storia? Bene, c’è di più. Lo sappiamo Locke e chiave la stagione 3 sta sicuramente accadendo. Il rinnovo è arrivato prima ancora che la seconda stagione avesse una data di uscita.

La cattiva notizia è che stiamo ancora aspettando una data di uscita. Netflix non ha ancora offerto una data di uscita. Abbiamo anche ricontrollato l’elenco delle versioni di gennaio 2022 nel caso ce lo fossimo perso. Purtroppo non l’abbiamo fatto.

Locke e Key previsioni sulla data di uscita della terza stagione

Mentre aspettiamo che Netflix annunci la data, tutto ciò che possiamo fare è azzardare una sorta di ipotesi. C’è una cosa che sappiamo. Arriverà nel 2022.

Prima di tale conferma era comunque prevista una data di rilascio nel 2022. La terza stagione è stata completamente girata. In questo momento è in fase di post-produzione. Con una serie come Locke e chiave, che potrebbe richiedere alcuni mesi per essere completato. Ci sono molti effetti visivi.

Avevamo suggerito che febbraio 2022 fosse possibile, ma ora sembra improbabile. Se dovesse succedere febbraio, avremmo già avuto un trailer per la stagione. Almeno avremmo un annuncio sulla data di uscita. Netflix tende a rivelare anteprime per grandi spettacoli un mese o due prima.

Quindi, stiamo guardando a marzo 2022 come il primo mese di rilascio. La primavera è più probabile, tuttavia, come previsione della prima data di uscita a causa del lavoro necessario per superare la post-produzione. Non credo che Netflix lo terrà fino a ottobre 2022, anche se quel mese è buono per l’horror.

Locke e chiave è disponibile per lo streaming su Netflix. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Locke e chiave stagione 3.