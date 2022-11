L’OC è su Netflix? (dove vedere The OC online)

Ogni poche generazioni, c’è una serie drammatica per adolescenti che diventa un enorme fenomeno della cultura pop. C’è Beverly Hills, 90210 per la Gen Xer. One Tree Hill, The OC, e Gossip Girl per i millennial E ora c’è Riverdale e Euforia per la Gen Z. Naturalmente, questo è solo il nome di alcune delle serie drammatiche per adolescenti più influenti.

L’OC è stato creato da Gossip Girl e Dinastia il produttore Josh Schwartz ed è stato presentato per la prima volta su Fox nell’agosto 2003. La serie era incentrata su Ryan Atwood (Ben McKenzie), un adolescente problematico dal “lato sbagliato dei binari”, che è stato accolto dalla ricca famiglia Cohen a Newport Beach. È lo shock culturale di una vita mentre tenta di assimilare in un mondo completamente nuovo.

Per quattro stagioni, L’OC era super popolare e di grande impatto per la cultura pop, assumendo il controllo della conversazione per punti della trama come il bacio dell’Uomo Ragno di Seth e Summer e l’eventuale morte di Marissa. La serie è stata un tale successo che MTV ha voluto un pezzo della torta e ha creato una serie di realtà chiamata Laguna Beach: la vera contea di Orange.

Mentre Netflix torna alla nostalgia degli anni 2000 con Laguna Beach, che arriverà su Netflix a novembre 2022, puoi guardare anche la serie che l’ha ispirata su Netflix? Ecco dove guardare Ben McKenzie, Mischa Barton, Adam Brody e Rachel Bilson in L’OC a partire da novembre 2022.

L’OC è su Netflix?

Purtroppo, L’OC non è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix e non è probabile che cambi a breve. Tuttavia, mai dire mai! Il classico teen drama potrebbe arrivare in futuro se lo streamer dovesse fare un accordo con la Warner Bros. Television.

Se stai cercando programmi simili da vedere su Netflix, aggiungi programmi come Ginny & Georgia, Heartbreak High, Outer Banks, Laguna Beach, Una mamma per amica, Luci del venerdì sera, e altre storie di formazione nella tua lista di controllo.

Dove vedere The OC

Attualmente, tutte e quattro le stagioni di L’OC sono disponibili per la visione sia su HBO Max che su Hulu. La serie completa, che comprende 92 episodi, era disponibile per lo streaming prima su Hulu, con HBO Max che ne prendeva anche i diritti a causa della connessione Warner Bros..

Rivivrai la tua adolescenza con il preferito degli anni 2000?