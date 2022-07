“Lo stiamo facendo causa, ovviamente”: lo showrunner di Doctor Who scherza mentre Ryan Gosling di The Grey Man celebra il casting della star dell’educazione sessuale Ncuti Gatwa

Il mondo intero era eccitato quando è uscita la notizia Ncuti Gatwa sarebbe il nuovo Dottor chi. Tuttavia, a quanto pare, il più grande sostenitore del nuovo ruolo di Ncuti non è altro che Ryan Gosling lui stesso. L’attore ha condiviso apertamente la sua eccitazione nel vedere il Educazione sessuale protagonista nel ruolo di dottore che viaggia nel tempo.

Tuttavia, il suo apprezzamento ha ricevuto una risposta esilarante dallo showrunner di Doctor Who, affermando anche che potrebbero citare in giudizio Ryan. Vuoi scoprire cosa è successo? Allora continua a leggere.

Perché Ryan Gosling viene citato in giudizio?

Ryan Gosling è tra i fan di Doctor Who che non vedono l’ora del prossimo debutto di Ncuti Gatwa nei panni dell’omonimo extraterrestre che viaggia nel tempo.

L’uomo grigio l’attore indossava un T-shirt bootleg di Doctor Who con la faccia di Gatwa sul set del prossimo film di Greta Gerwig Barbie film. Gatwa ha intitolato una foto di Gosling che indossa la maglietta sul suo account Instagram, “bambole che supportano i medici”.

Russell T.Daviesche succederà all’attuale showrunner Chris Chibnall come showrunner di Doctor Who, ha anche commentato la maglietta di Gosling e ha pubblicato la fotografia sul proprio Instagram.

“Questo è, sinceramente, Ryan Gosling che indossa una maglietta di Ncuti Gatwa nei panni di Doctor Who”, Davies ha intitolato la foto. «Lo stiamo facendo causa, ovviamente. Merce illegale”.

LEGGI ANCHE: Chris Evans non combatterà contro Ryan Gosling se “Barbie” fosse stato rilasciato prima di “The Grey Man”

La BBC ha rivelato a maggio che Gatwa, che è anche famoso per la sua parte in Netflix Educazione sessualeprenderà il posto dell’attuale Dottore, Jodie Whittaker.

Non ci sono merci autorizzate disponibili per commemorare il casting di Gatwa perché deve ancora assumere il ruolo sullo schermo del Dottore.

Ncuti e Ryan stanno attualmente lavorando insieme su Barbie. Il duo interpreterà due diverse versioni di Ken. È interessante notare che Ncuti è il secondo attore di Educazione sessuale a essere scelto per il film Barbie.

Il pubblico vedrà anche Ryan nel thriller d’azione L’uomo grigio, che esce a luglio. E Gatwa riprenderà anche il suo ruolo in Netflix Educazione sessuale 4.

Né Barbie né la stagione 4 di Sex Istruzione ha date di uscita ufficiali. Tuttavia, entrambi possono essere presentati in anteprima entro il 2023.

Siete entusiasti di vedere Ncuti e Ryan insieme in Barbie? Inoltre, fateci sapere se vi sono piaciute o meno le magliette bootleg di Doctor Who.

Il post “Lo stiamo facendo causa, ovviamente”: lo showrunner di Doctor Who scherza mentre Ryan Gosling di The Grey Man celebra l’educazione sessuale Il casting della star Ncuti Gatwa è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.