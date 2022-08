Lo stato di rinnovo viene potenziato dallo scrittore dopo il successo della serie

Anche se Delhi Crime potrebbe non essere stato ancora pubblicamente rinnovato per la stagione 3, uno scrittore ha fornito un importante aggiornamento sul futuro della serie.

Le serie poliziesche, in particolare quelle vagamente basate su un’indagine reale, possono essere tra gli spettacoli più avvincenti ed emotivamente impegnativi che puoi abbuffarti.

Probabilmente una delle migliori serie poliziesche degli ultimi anni è stata la serie Delhi Crime di Netflix, presentata per la prima volta nel 2019 e recentemente tornata con la sua seconda fantastica puntata.

Al momento in cui scrivo, né Netflix né gli showrunner di Delhi Crime hanno confermato pubblicamente che la terza stagione è in lavorazione; tuttavia, ci sono diversi indizi che la serie è tutt’altro che finita.

Stato di rinnovo della stagione 3 di Delhi Crime

Come notato in precedenza, Delhi Crime non è stato ancora pubblicamente rinnovato per la stagione 3. La buona notizia è che uno sceneggiatore della serie ha già affermato che il team sta lavorando duramente alle sceneggiature per la terza trasmissione.

Parlando con The Hindu, lo scrittore Sudhanshu Saria (che si è unito al team di Delhi Crime dopo la prima stagione) ha rivelato che si stava “lanciando nella sceneggiatura di Delhi Crime [season 3].

“Il piano era di avviare il film mentre guidavo Maso in produzione. Poi lo scorso ottobre, i produttori di Netflix Delitto di Delhi mi ha contattato e non vedeva l’ora di avermi a bordo per la terza stagione. – Sudhanshu Saria, tramite The Hindu.

Saria ha poi condiviso come “Non penso che due spettacoli alla volta siano una buona idea e mi sono spaventata quando l’ho fatto, ma si sono semplicemente intrecciati meravigliosamente l’uno con l’altro. Gli script per Maso sono finiti e ora mi sto lanciando nella sceneggiatura di Delitto di Delhi”.

Parlando con The Indian Express, Saria spiegherebbe come non stia cercando di pensare all’eredità dello spettacolo durante il processo di sceneggiatura:

“Non sto cercando di pensare a niente di tutto questo in questo momento perché ci sono nel mezzo. Non sono stato coinvolto nella prima o nella seconda stagione, ma sono così orgoglioso del lavoro che i miei colleghi hanno svolto in quelle due stagioni. Semmai, voglio costruirci sopra. Voglio prendere quel testimone e correre più veloce. Hanno così tanto ragione. Il regalo più incredibile di quello spettacolo è il suo cast corale. Sono molto felice che abbiano pensato a me e abbiano voluto che partecipassi”. – Sudhanshu Saria, tramite The Indian Express.

È interessante notare che questa intervista è stata prodotta rispettivamente a maggio e aprile 2021, il che significa che la terza stagione della serie drammatica poliziesca potrebbe essere più vicina di quanto molti fan si aspettino.

Tuttavia, come per tutti i principali progetti di streaming OTT, i rinnovi dipenderanno quasi sempre dalla risposta dei fan e dal fatto che i servizi ritengano un ritorno decente sulle spese necessarie per produrre un’altra stagione.

Come è stata valutata la seconda stagione?

La prima stagione di Delhi Crime è stata ampiamente pubblicizzata come una delle migliori serie poliziesche del 2019 e dopo la trasmissione, lo spettacolo ha ottenuto una serie di premi e nomination tra cui:

iReel Awards – (2019); Miglior serie drammatica, vinta

iReel Awards – (2019); Miglior attrice in un film drammatico Shefali Shah, vinto

iReel Awards – (2019); Miglior attore non protagonista Rajesh Tailang, nominato

iReel Awards – (2019); Bes scrive in un dramma Richie Mehta, vinto

Asian Academy Creative Awards – (2019); Miglior serie drammatica, vinta

Asian Academy Creative Awards – (2019); Miglior attrice protagonista Shefali Shah, vinta

Asian Academy Creative Awards – (2019); Miglior programma di streaming originale, vinto

Asian Academy Creative Awards – (2019); Miglior regia per una finzione Richie Mehta, vinta

International Emmy Awards – (2020); Scommesse serie drammatica, vinto

La buona notizia è che la risposta alla seconda stagione è stata altrettanto positiva.

La prima stagione prevedeva due valutazioni del 94% per Tomatometer di Rotten Tomatoes e il punteggio medio del pubblico; la stagione 2 è attualmente seduta rispettivamente all’88% e al 100%.

La serie ha anche mantenuto la sua valutazione di 8,5/10 su IMDB.

“Come la prima stagione in cui affrontano un caso fresco nella memoria del pubblico contemporaneo, anche la seconda stagione tratta di un tipo simile di gang che compiono crimini in questa stagione. Anche se i criminali citati non sono recenti ma conosciuti e devono essere freschi nella memoria di persone degli anni ’80 e ’90 inoltre il modo in cui viene mostrata la procedura investigativa ti viene da fare standing ovation. Era come se stessi guardando una vera indagine. La suspense non è stata mantenuta fino alla fine, il che è buono con il flusso della narrazione, ma per me questo mi ha impedito di dare una valutazione di 10 stelle. Shefali Shah, Rasika Duggal e altri membri del team hanno fatto un lavoro fantastico”. – Revisione utente, tramite IMDB.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

