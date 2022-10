Lo staff del principe Harry e Meghan Markle “si sentiva male e completamente distrutto” a causa dei costanti test di fedeltà

Di tanto in tanto, gli esperti reali escogitano nuove accuse sul principe Harry e Meghan Markle. Da quando la regina Elisabetta II è morta, le teorie stanno saltando fuori dal momento in cui la coppia del Sussex è stata associata alla famiglia reale come membri che lavorano. Si ritiene generalmente che Meghan Markle sia stata molto delusa dal Palazzo per non aver mai preso posizione per lei contro le voci dei media.

Markle è stata sottoposta a molti trolling durante il suo periodo nel Regno Unito, ma non c’era supporto ufficiale da parte dell’istituzionepoiché lo credevano dire qualcosa significherebbe aggiungere fiamme al fuoco. Tuttavia, l’esperto reale Valentine Low ha lanciato alcune serie accuse contro il principe Harry per i maltrattamenti del suo staff.

Harry e Meghan non erano contenti del loro staff

Nel suo libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, Low lo ha rivelato Il principe Harry aveva un’ossessione per ciò che mostrano nei media. Voleva che la famiglia reale rifiutasse tutte le teorie su di lui. Il Duca usava spesso il termine “la sindrome del palazzo” per le persone che si sono rifiutate di combattere le sue battaglie. Li incolperebbe anche per essere stati istituzionalizzati.

L’esperto reale ha inoltre aggiunto che anche prima che Meghan Markle arrivasse nella sua vita, Harry lo era costantemente paranoico per le persone che lo circondano. Mostrava spesso sfiducia nei confronti dei cortigiani e del personale. Il principe non credeva che si stesse facendo abbastanza per proteggerlo.

La presenza di Meghan nella sua vita ha peggiorato le cose. Condivideva la stessa mentalità del Duca per quanto riguarda i media e la famiglia reale. Inoltre, la coppia spesso faceva ammalare e insultare le persone che lavoravano per loro facendo il test di lealtà.

“Era una prova costante di lealtà: ‘Mi proteggerai? O sei appena diventato uno di quelli che non combatteranno per me? È stata un’esperienza molto difficile per molti di loro. Alcune persone mi hanno detto che erano completamente distrutte, si sentivano male, erano scosse”, Valentine Low ha menzionato nel suo libro come affermato da The News.

Il comportamento di Harry e Meghan è giustificato? Cosa ne pensi delle affermazioni fatte da Low? Fateci sapere nei commenti.

