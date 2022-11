“Lo sport è guidato dalle emozioni” – Ryan Reynolds parla del suo contributo come co-proprietario del Wrexham AFC

Ryan Reynolds ha investito in diverse attività nel corso degli anni e la sua squadra di calcio è il passo più grande che ha fatto nel 2020. La star nata a Vancouver ha acquistato il Wrexham AFC con il suo collega attore Rob McElhenney per $ 3,4 milioni. I fan hanno visto questo duo della migliore amica promuovere la loro squadra gallese nella classica moda di Reynolds. Il loro spirito verso il successo di questa squadra è sempre stato lodevole, il che era evidente nel Benvenuto a Wrexham serie.

Anche se la squadra ha appena iniziato a giocare, i due sperano continuamente di riportare il club al campionato di calcio. Gli attori stessi stanno imparando le regole dello sport perché questa è la loro prima esperienza. In attesa di tutto ciò che hanno fatto fino ad ora, Il progetto Adam star ha recentemente parlato del suo contributo come co-proprietario del Wrexham AFC.

Ryan Reynolds è il narratore di Wrexham AFC

Durante un’apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon, Ryan Reynolds ha parlato della sua squadra di calcio Wrexham AFC. L’ospite ha chiesto all’attore come è entrato nello sport e cosa ne sa.

Nella sua risposta, il Ragazzo libero star ha dichiarato che in realtà non aveva idea del calcio ed era una specie di assurdo. Secondo lui, la narrazione gioca un ruolo importante nello sport perché aiuta a connettere le persone con essa.

“Voglio dire, lo sport è guidato dalle emozioni, giusto? Quindi la narrazione può far crescere un club sportivo in un modo davvero bello e decisamente sorprendente “. ha spiegato Reynolds. Inoltre, la star del RIPD ha aggiunto che lui e Rob McElhenney adorano la squadra per questo motivo in quanto possono trasmettere la storia delle comunità che si collegano a questa squadra gallese.

D’altra parte, Fallon ha sollevato le voci in corso su Ryan Reynolds interessato ai senatori di Ottawa. Pertanto, ha confermato di essere interessato se trova un partner perché probabilmente costerà una fortuna.

Nel frattempo, Spiritoso interpretato da Ryan Reynolds è pronto per il suo arrivo in cinema selezionati l’11 novembre. Il film segue la classica storia di un misantropo avaro che ha intrapreso un viaggio magico. Scritto da Charles Dickens, il film racconta più di una versione modernizzata della storia intrisa di musica e danza.

Cosa ne pensi di Ryan Reynolds che si prepara a conquistare il mondo dello sport? Raccontaci le tue opinioni nei commenti e resta sintonizzato con noi per notizie più esclusive.

