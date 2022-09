Lo spin-off prequel di Bridgerton di Netflix ha finalmente un titolo ufficiale

di Netflix Bridgerton la serie prequel ha finalmente un titolo ufficiale! Lo streamer non ha ancora fatto una grande rivelazione, ma dovrebbe essere annunciato al TUDUM il 24 settembre, insieme ad altri dettagli sul film drammatico in arrivo.

Siamo super entusiasti dell’evento TUDUM perché ci sono così tanti dei nostri programmi Netflix preferiti inclusi nella scaletta. Stavamo parlando Emilia a Parigi, Gioco del calamaro, Cose più strane, Lo stregone, Voi, Banche Esterne, Elite, Bridgerton e molti altri. Inoltre, all’evento saranno presentati anche alcuni attesissimi film Netflix, come Sonno, Estrazione 2, La scuola del bene e del male, Cipolla di vetro: un mistero scaccia via, Enola Holmes 2 eccetera.

Ma so che non parlo per me stesso quando dico che uno dei titoli Netflix che sono più entusiasta di vedere a TUDUM è il Bridgerton prequel. La produzione è stata recentemente conclusa il 30 agosto, secondo un post su Instagram del regista dello show Tom Verica. Quindi mi chiedo cosa verrà discusso e svelato sullo spettacolo durante l’evento. Potrebbe essere annunciata la data di rilascio o la finestra di rilascio? O forse verrà rilasciato un teaser. Non ci resta che aspettare e vedere. Fortunatamente, lo streamer ha condiviso il titolo ufficiale per trattenerci fino all’evento del 24 settembre.

Qual è il titolo ufficiale della serie prequel di Bridgerton?

Rullo di tamburi prego. Il titolo ufficiale per il Bridgerton prequel è Queen Charlotte: una storia di Bridgerton! È un titolo molto appropriato, secondo me. In precedenza, abbiamo segnalato che il titolo provvisorio per il prequel era Regina Carlotta. Tuttavia, sembra che il team creativo dietro la serie volesse renderlo più unico aggiungendo altro al titolo. E perché non includere lo show di successo di cui è uno spin-off?

Allora come abbiamo scoperto il titolo ufficiale? Bene, quando Netflix ha pubblicato l’elenco di spettacoli e film da presentare a TUDUM, abbiamo notato che uno spettacolo intitolato Queen Charlotte: una storia di Bridgerton è stato inserito nella scaletta. Oltretutto Bridgertonc’è solo un altro programma Netflix in cui è inclusa la regina Charlotte e questo è il Bridgerton prequel.

Trovo strano che Netflix abbia deciso di annunciare il titolo in questo modo. Netflix avrebbe potuto semplicemente usare il titolo provvisorio o Bridgerton prequel e aspettato di annunciare il titolo ufficiale al TUDUM. Tuttavia, sono abbastanza sicuro che ci sarà un annuncio ufficiale quando l’evento avrà luogo Queen Charlotte: una storia di Bridgerton.

Assicurati di sintonizzarti e di trasmettere in streaming l’evento globale dei fan TUDUM di Netflix il 24 settembre per scoprire ulteriori dettagli succosi su Queen Charlotte: una storia di Bridgerton.