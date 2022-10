Lo spin-off di Supernatural The Winchesters sarà su Netflix?

Soprannaturale i fan saranno senza dubbio consapevoli che la serie tornerà con un nuovo spin-off nell’ottobre 2022 intitolato I Winchester. Sebbene non sia un sequel diretto, lo spin-off è soprannominato “A Supernatural Love Story”, ma arriverà su Netflix? Ecco cosa sappiamo al momento.

La nuova serie fantasy, narrata da Jensen Ackles, è una serie prequel Soprannaturale. Ecco di cosa tratta la nuova serie spin-off:

“Ambientato negli anni ’70, Dean Winchester racconta la storia di come i suoi genitori John Winchester e Mary Campbell si incontrarono, si innamorarono e combatterono i mostri insieme mentre cercavano i loro padri scomparsi.”

I Winchester è uno dei nuovi spettacoli di debutto per The CW nel 2022.

Nessuna casa in streaming è stata annunciata I Winchester negli Stati Uniti

Ad oggi, la Warner Bros. Discovery, che distribuisce lo spettacolo, non ha ancora annunciato dove finirà lo streaming.

La serie non andrà su Netflix come parte del vecchio accordo che lo streamer aveva con The CW, fallito nel 2019.

Da quel crollo, tutti gli spettacoli di The CW sono andati a HBO Max o Paramount (per lo più la prima) nonostante fosse stato inizialmente riferito che gli spettacoli sarebbero stati messi all’asta.

Ovviamente, da allora abbiamo anche visto la vendita della rete The CW e il numero di spettacoli in onda sulla rete (e in arrivo su Netflix) diminuire.

L’unica eccezione a questa regola è stata Tutto americano: ritorno a casa, che è stato ritirato dal programma HBO Max quest’estate per dirigersi su Netflix.

All’inizio di quest’anno, la direttrice del drama di Netflix, Jenny Howe, ha parlato della decisione di acquisire i diritti di streaming per Tutto americano: ritorno a casa dicendo: “È dimostrato che gran parte della base di fan esistente si è riversata su Homecoming, e ovviamente abbiamo un ottimo rapporto con i produttori”, aggiungendo “è sembrato un grande spettacolo da servire ai nostri membri”.

Ne parliamo perché Howe sottolinea specificamente che lo spin-off a Ritorno a casa aveva già un pubblico su Netflix grazie a Tutti americani streaming per intero.

Questo perché Netflix, da quel vecchio accordo con The CW, ha tutte e 15 le stagioni di Soprannaturale. Netflix USA dovrebbe mantenere tale spettacolo fino alla fine del 2025.

Quindi, con un pubblico già su Netflix, c’è il pubblico integrato che farebbe considerare a Netflix di acquisire i diritti di streaming. Tuttavia, la piattaforma predefinita è ancora HBO Max, data la proprietà sottostante dello spettacolo.

Dovremmo conoscere la piattaforma di streaming a medio termine all’inizio del 2023.

Non aspettare I Winchester per arrivare su Netflix a livello internazionale

Al di fuori degli Stati Uniti, sebbene non siano state annunciate case di streaming, è altamente improbabile che Netflix acquisisca i diritti di streaming.

Questo perché la serie originale è disponibile solo in Giappone al di fuori degli Stati Uniti (anche allora, sono solo alcune stagioni selezionate).

Aggiungi a che Netflix non ha concesso in licenza uno spettacolo da The CW per molti anni, scommettiamo fortemente che lo spettacolo non sarà diretto su Netflix a livello internazionale.

Ti terremo aggiornato sulla disponibilità in streaming di I Winchester come e quando lo avremo. Fateci sapere nei commenti se volete vedere lo spettacolo dirigetevi su Netflix!