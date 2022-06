Lo spettacolo per famiglie Lovely Little Farm è su Netflix?

La serie per bambini e famiglie Piccola fattoria adorabile è un programma delizioso che è coinvolgente, educativo e, soprattutto, divertente per un pubblico più giovane. Ma è su Netflix?

Per quelli là fuori che non lo sanno, Piccola fattoria adorabile è una serie che segue Jill e Jacky, sorelle che vivono in una fattoria dove alcuni animali possono parlare. Ogni voce mostra i loro sforzi per essere un giovane agricoltore, il che non è un lavoro facile, e le avventure che quei due si svilupperanno non solo li aiuteranno a crescere, ma insegneranno anche alcune sincere lezioni lungo la strada, anche agli spettatori a casa .

Lo spettacolo ha una formazione di talento che interpreta i personaggi, tra cui Levi Howden e Kassidi Roberts che aprono la strada. Nel mix ci sono anche Micah Balfour, Cicely Giddings e Barry McCarthy. L’attore Joel Fry che i fan riconosceranno da diverse opere, tra cui Nella terra, Crudelia, Game of Thrones e di Netflix Requiempresta il suo talento vocale a Piccola fattoria adorabile come la voce di Alpaca.

Ci sono anche una miriade di divertenti amici animali di cui gli spettatori si divertiranno sicuramente e diventeranno inevitabilmente i preferiti dai fan lungo la strada. La prima stagione di Piccola fattoria adorabile presentava sette voci con tempi di esecuzione che variavano da 21 a 27 minuti.

Lovely Little Farm è disponibile su Netflix?

Sarebbe bello se gli abbonati potessero accendere i loro televisori o i loro dispositivi preferiti per lo streaming e guardare questo particolare programma per bambini dall’inizio alla fine. Ma sfortunatamente, ciò non sarà possibile perché Piccola fattoria adorabile non è una delle tante fantastiche scelte disponibili ora, e non sembra che questa situazione cambierà nel prossimo futuro.

Ci sono molti programmi eccezionali per bambini che l’intera famiglia può vivere insieme e che sono pronti per essere visti ora su Netflix. Alcune di queste magnifiche opzioni includono Cocomelon, Carmen Sandiego e Jurassic World Camp Cretaceosolo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare in streaming Lovely Little Farm

Piccola fattoria adorabile è disponibile esclusivamente su Apple TV+. La serie è un’altra eccellente aggiunta a una formazione impressionante che contiene successi come Il serpente dell’Essex, Ragazze splendenti e Di tanto in tanto.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: