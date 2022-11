Lo spettacolo Netflix va bene per i bambini?

Preparati perché la nuova serie originale Netflix,1899sarà presentato in anteprima il 17 novembre. Ti prometto che non vorrai trattenerti a guardarlo quando uscirà!

1899 è una serie mystery-horror creata da Jantje Friese e Baran bo Odar. Potresti riconoscere Friese e Odar come i geni creativi dietro l’acclamata serie Netflix Scuro. Nel giugno 2018, Friese e Odar hanno firmato un contratto esclusivo pluriennale con Netflix per la produzione di nuove serie e progetti per lo streamer. Poi, nel novembre 2018, è stato annunciato che si sarebbero stabiliti1899 come il loro prossimo progetto Netflix.

La serie mystery-horror segue un gruppo misto di immigrati europei mentre salgono a bordo di una nave a vapore da Londra a New York City. Ma le cose vanno storte quando trovano un’altra nave di migranti alla deriva in mare aperto. Quello che doveva essere un viaggio verso una vita migliore si trasforma poi in un incubo completo.

Il talentuoso cast comprende Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Anton Lesser, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, ecc. 1899 appropriato che i bambini guardino? Abbiamo risposto a questa domanda scottante di seguito.

1899 guida per genitori e classificazione per età

La serie mystery-horror è classificata TV-MA, il che significa che è destinata a essere vista solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per il linguaggio forte, la violenza sessuale e il fumo. Lo spettacolo conterrà anche violenza grafica, l’uso di varie armi, sangue e brutali omicidi di personaggi.

Tutti i contenuti appena elencati sarebbero considerati inappropriati per la visione dei bambini più piccoli. Nel complesso, questo spettacolo potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Ti consigliamo di guardarlo quando i bambini sono nascosti e pronti per andare a letto. Ti prometto che una volta che inizi questa serie, non vorrai essere interrotto. Quindi, assicurati che i bambini dormano o siano occupati con uno spettacolo per bambini o un film su Netflix mentre ti abbuffi 1899 a tuo piacimento.

Rimorchio del 1899

Dai un’occhiata all’avvincente trailer per un’anteprima di ciò che accadrà nella serie!

1899 arriva su Netflix il 17 novembre alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai la serie mystery-horror?