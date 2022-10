Lo spettacolo Netflix va bene da guardare con i bambini?

Una nuova serie mystery-horror intitolata Il club di mezzanotte arriverà su Netflix il 7 ottobre e non vorrai perderti questa prossima uscita! Ma prima di iniziare la tua sessione di abbuffata, volevamo assicurarci che tu fossi a conoscenza della guida dei genitori e della classificazione in base all’età. Questo spettacolo è adatto ai bambini? Scopri di seguito.

Il club di mezzanotte è una serie televisiva adattata dall’omonimo romanzo per giovani adulti e da altre opere di Christopher Pike. È stato co-creato da Mike Flanagan e Leah Fong e racconta la storia di un gruppo di malati terminali che risiedono in un ospizio. Ogni notte, il gruppo si riunisce a mezzanotte per condividere storie spaventose tra loro. Una notte, fanno un patto che la prima persona a morire a causa della loro malattia sarà responsabile di dare al gruppo un segno dall’oltretomba della prova che c’è vita dopo la morte. Poi, uno di loro muore e iniziano eventi bizzarri.

Il cast è composto da Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter, Sauriyan Sapkota, Heather Langenkamp e altri.

Ci sono 10 episodi nella prima stagione, quindi c’è molto da guardare e divertire. Ora, ecco la guida per i genitori e la classificazione in base all’età.

La guida dei genitori del Midnight Club e la classificazione in base all’età

La serie mystery-horror è classificata TV-MA, il che significa che è destinata a essere guardata solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per linguaggio forte, violenza, autolesionismo e suicidio. Ci saranno anche uso di sostanze, sangue, consumo di alcol e molte scene inquietanti che i genitori riterrebbero inadatte ai bambini più piccoli da guardare. In genere, questo spettacolo potrebbe non essere appropriato per i minori di 17 anni. Consigliamo vivamente di guardare questa serie quando non ci sono bambini in giro.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per essere pompato per l’uscita dello spettacolo!

Segna il tuo calendario e imposta la sveglia perché Il club di mezzanotte arriva su Netflix il 7 ottobre alle 00:00 PT/3:00 ET.