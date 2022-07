Lo spettacolo è adatto ai bambini?

ANKARA, TURCHIA – 21 NOVEMBRE: In questa illustrazione fotografica, lo schermo mostra il logo di “Netflix Kids Clips” ad Ankara, in Turchia, il 21 novembre 2021. (Foto di Halil Sagirkaya/Anadolu Agency via Getty Images)

Troppo vecchio per le favole è un nuovo film originale polacco diretto da Kristoffer Rus in arrivo su Netflix lunedì 18 luglio 2022!

I bambini spesso amano guardare o sentirsi raccontare fiabe e con l’ultima aggiunta di Netflix che ha un titolo simile Troppo vecchio per le fiabeè destinato a catturare l’attenzione di molti.

Ma a volte i titoli possono ingannare, quindi non sorprende che molti possano chiedersi chi Troppo vecchio per le favole il pubblico di destinazione è. Se ti stai chiedendo se il nuovo film è adatto all’età di tuo figlio, scopri tutti i dettagli di seguito.

Qual è la classificazione ufficiale per età di Troppo vecchio per le fiabe?

Qui è dove le cose si fanno un po’ complicate perché Troppo vecchio per le favole non ha una valutazione ufficiale, ma è “Not Rated”. I genitori dovrebbero sapere che Not Rated (NR) o Unrated (UR) viene spesso utilizzato quando un film o un programma TV non è stato inviato all’MPAA per una valutazione. È spesso consigliato che i film e le serie TV non classificati siano trattati almeno come “R / TV-MA”, tuttavia, in questo caso, non riteniamo che il film sia troppo offensivo, poiché Netflix lo descrive come una “famiglia film.

Troppo vecchio per le fiabe è adatto ai bambini?

La trama del film segue un ragazzo ossessionato dai videogiochi, ma quando sua madre si ammala e la sua eccentrica zia si trasferisce, impara una preziosa lezione sulle priorità, secondo IMDb. Il film affronta alcuni argomenti pesanti, ma in un modo che apre una discussione naturale sulle responsabilità e le priorità con i tuoi figli. Consigliamo di guardare questo film con loro, per essere disponibili per qualsiasi domanda che il film potrebbe sollevare.

C’è un trailer per Too Old for Fairy Tales?

Sì! Se hai bisogno di alcuni elementi visivi per decidere se questo è un film da guardare con i tuoi figli, assicurati di dare un’occhiata al trailer della prossima uscita.