Lo spettacolo è adatto ai bambini?

Lo spettacolo di Cuphead! è tornato su Netflix con la stagione 2 venerdì 19 agosto. La serie comica slapstick, nello stile dei classici cartoni animati degli anni ’30, è basata sul videogioco run-and-gun di successo del 2017 “Cuphead”.

Lo spettacolo segue le divertenti e uniche disavventure dei fratelli Cuphead e Mugman – chiamati così per i bicchieri che compongono le loro teste – mentre perlustrano le Isole Inkwell in cerca di divertimento e avventura.

La prima stagione ha debuttato sullo streamer a febbraio 2022 ed è stata un successo tra gli spettatori di tutte le età. Ma chi è il pubblico di destinazione dello spettacolo? È davvero adatto ai bambini? Scopri la classificazione ufficiale per età e la nostra raccomandazione di seguito.

È lo spettacolo di Cuphead! adatto ai bambini?

Nonostante Lo spettacolo di Cuphead! essendo un’animazione, lo spettacolo stesso affronta alcuni temi per adulti che i bambini potrebbero trovare difficili da capire o addirittura spaventosi a volte. Quindi, se dipendesse da noi, ti consigliamo di astenerti dal mostrare ai tuoi figli questo cartone animato, poiché mostra violenza animata, umorismo scortese, riferimenti all’alcol e nudità parziale.

Ma ovviamente, questa è solo la nostra raccomandazione e conosci meglio i tuoi figli! Potrebbe valere la pena dare un’occhiata prima e determinare se questo cartone animato slapstick è adatto ai tuoi figli.

Lo spettacolo di Cuphead! guida ufficiale dei genitori:

Negli Stati Uniti, la valutazione ufficiale per Lo spettacolo di Cuphead! è un TV-Y7, secondo IMDb, suggerendo che l’animazione è adatta a un pubblico dai 7 anni in su. Tuttavia, su Common Sense Media, i genitori che hanno visto lo spettacolo con i loro figli, insistono sul fatto che i temi per adulti dello spettacolo sono più adatti a un pubblico più anziano.

“Figlia trovata [The Cuphead Show!] sul profilo di suo figlio, ne ha guardati alcuni, poi ha avuto bisogno di un abbraccio perché faceva paura. L’ho aggiunto all’elenco delle restrizioni per lei ora”, ha scritto online un genitore preoccupato.

C’è un trailer per The Cupcake Show!?

Sì! Se non hai ancora visto il trailer, prendi. uno sguardo a cosa aspettarsi dallo spettacolo, di seguito!