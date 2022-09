Lo spettacolo di varietà musicale coreano “Take 1” in arrivo su Netflix nell’ottobre 2022

Ottobre vedrà il debutto di Prendi 1la serie di varietà musicali di Netflix, interamente incentrata sulle esibizioni di alcuni degli artisti più famosi della Corea del Sud, con artisti del calibro di Rain, AKMU, MAMAMOO e molti altri.

Negli ultimi dieci anni, i contenuti multimediali della Corea del Sud hanno avuto una crescita esplosiva in popolarità, che viene consumata più che mai in Occidente.

Alcune delle più grandi pop star del mondo chiamano la Corea del Sud la loro casa con boy band come BTS ed Exo, girl band come BLACKPINK e Red Velvet e artisti solisti come IU, BoA e Sunmi.

Per quanto riguarda Netflix, hanno approfittato della fulminea ascesa dei media della Corea del Sud e hanno investito molto in k-dramas, film, documentari e reality. In pochi anni Netflix è diventato uno dei migliori servizi di streaming per i contenuti coreani.

Cos’è Prendi 1?

Prendi 1 è una nuovissima serie di realtà musicali. Ogni episodio sarà caratterizzato da un artista diverso dalla Corea del Sud, con l’obiettivo di eseguire una canzone ma mettere in scena l’esibizione di una vita.

A ogni atto viene assegnato un conto alla rovescia per quando devono essere eseguiti. Nel tempo assegnato, ogni atto può scegliere dove vorrebbe esibirsi e con chi vorrebbe esibirsi con loro come ballerini e altri artisti, ma soprattutto al momento della loro esibizione, devono farlo in una ripresa.

Gli artisti confermati per la partecipazione alla serie sono;

AKMU

Parco Lena

MAMAMOO

Parco Jung-hyun

Piovere

Sumi Jo

Yim Jae-beom

Yoo Hee-yeol

Quando è Prendi 1 in arrivo su Netflix?

Grazie al rilascio del trailer possiamo confermarlo Prendi 1 debutterà su Netflix il Venerdì 14 ottobre 2022.

A cosa serve il conteggio degli episodi Prendi 1?

Ci saranno un totale di dieci episodi, con dieci diverse esibizioni incredibili.

Non vedi l’ora di guardare Prendi 1 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!