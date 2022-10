Lo spettacolo di Cuphead! Ritorna per la terza stagione su Netflix

Netflix ha svelato la stagione 3 di Lo spettacolo di Cuphead! arriverà sui nostri schermi a metà novembre 2022.

Basato sul popolare platform 2D a scorrimento laterale, Lo spettacolo di Cuphead! è stato un fedele adattamento della serie che ha debuttato per la prima volta su Netflix nel febbraio 2022.

Dopo tre settimane nella top ten globale che ha raccolto 47,29 milioni di ore guardate tra il 13 febbraio e il 6 marzo, abbiamo continuato a vedere il secondo lotto di episodi mesi dopo, nell’agosto 2022.

Entrando nella prossima stagione di Lo spettacolo di Cuphead!, abbiamo un grande cliffhanger da risolvere dalla stagione 2.

Per HITC, “Negli ultimi momenti dell’episodio 13, The Devil dice che dal momento che Cuphead ha preso qualcosa di grande valore da lui, prenderà qualcosa di grande valore da Cuphead”.

Gli stessi Netflix hanno rilasciato una breve sinossi di cosa aspettarsi dalla terza stagione dello show:

“Da hijink e heebie-jeebies all’allegria natalizia: questa stagione ha tutto, dato che i ragazzi si danno da fare per ingannare il diavolo e suscitare problemi in tutta la città! Segui le disavventure dell’impulsivo Cuphead e di suo fratello Mugman, facilmente influenzabile, in questa serie animata basata sul videogioco di successo.

La nuova serie di episodi di Lo spettacolo di Cuphead! arriverà il 18 novembre 2022 su Netflix a livello globale.

Lo spettacolo di Cuphead! Potrebbe finire dopo la terza stagione su Netflix

In un’ampia intervista sullo show Netflix, AnimationMagazine ha rivelato alcuni dettagli chiave sullo show che potrebbero suggerire che lo show si concluderà dopo la stagione 3. Ciò significa che il lotto finale di episodi costituirà la stagione 3 concluderà l’ordine iniziale.

Nell’intervista si afferma:

“Alcuni dei 36 episodi iniziali, che saranno presentati in anteprima in tre uscite separate, sono presentati come due e persino tre parti”.

Nel caso non lo sapessi, a causa di come funziona la produzione di animazione, Netflix spesso fornisce ordini anticipati di episodi che sono divisi in più parti o stagioni. Questo è successo con dozzine di spettacoli animati per bambini e adulti. Questo metodo spiega anche come possiamo essere trattati per 36 episodi in un anno.

Anche se potremmo ancora ottenere una quarta stagione, potremmo vedere il duo tornare in un’altra forma in seguito, poiché abbiamo spesso visto le animazioni di Netflix ricevere un trattamento speciale interattivo, ad esempio.

Per ora, la stagione 3 conclude la corsa iniziale e spetterà a Netflix dare alla serie un ordine di rinnovo.

Darai un’occhiata a The Cuphead Show! su Netflix a novembre? Fateci sapere nei commenti.