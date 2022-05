Lo speciale comico di Ricky Gervais “SuperNature” fissa la data di uscita di Netflix per maggio 2022

Il nuovissimo speciale stand-up di Ricky Gervais è proprio dietro l’angolo su Netflix, e abbiamo anche il nostro primo sguardo e il primo trailer per il nuovo speciale. Ecco cosa devi sapere sul nuovo speciale Netflix di Ricky Gervais, SuperNatura che dovrebbe arrivare a fine maggio 2022.

Il nuovo speciale è il secondo che Gervais ha prodotto in esclusiva per Netflix. Il suo primo, intitolato Umanità, è stato rilasciato a marzo 2018 (quattro anni fa) ed è in gran parte considerato una delle sue migliori esibizioni in piedi fino ad oggi. L’umanità è stata la prima volta che il comico è tornato davanti a un pubblico per 7 anni.

Lo speciale è stato girato l’anno scorso mentre Gervais recitava il suo SuperNatura ambientato in luoghi in tutta Europa e nel Regno Unito come il London Palladium, l’Utilita Arena di Birmingham, l’M&S Bank Arena di Liverpool e la SSE Arena di Wembley.

È stato riferito che SuperNatura è stato il più grande tour comico del 2021 incassando oltre $ 30 milioni di biglietti.

SundayWorld ha descritto il nuovo speciale come “brillantemente ridicolo” aggiungendo “Gervais tocca i suoi scomodi esami medici, come sta affrontando la vita ora che ha brindato al suo sessantesimo compleanno e una serie di argomenti che la maggior parte dei comici eviterebbe per paura di essere colpiti da la polizia delle scuse”.

Ecco come Netflix elenca il nuovo speciale:

“Ricky Gervais dà la sua interpretazione delle regole della commedia, viziando i suoi gatti e quanto sia super reale la natura nel suo secondo speciale di Netflix.”

Una prima clip del nuovo speciale può essere trovata su Netflix (o l’abbiamo pubblicata su Twitter qui sotto) che ti dà il primo minuto dello speciale secondo The Guardian che osserva che Ricky “inizia il suo ultimo live mostrare, SuperNaturacon una lezione di ironia”.

Puoi trovare una clip esclusiva su Netflix in questo momento! https://t.co/duC1Q3Ts6I pic.twitter.com/DkaDfODlyk — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 27 aprile 2022

Ricky Gervais: Supernatura uscirà su Netflix il 24 maggio 2022.

#SuperNature è in streaming su Netflix in tutto il mondo dal 24 maggio 💥 pic.twitter.com/XqIPJjPUgc — Ricky Gervais (@rickygervais) 2 maggio 2022

Al di là SuperNatura e UmanitàGervais ha prodotto e recitato in Dopo la vita che si è conclusa con la sua terza stagione all’inizio del 2022. Sta anche lavorando a un nuovo progetto senza titolo per Netflix nell’ambito del suo accordo generale che è stato firmato a giugno 2019.

Altrove, puoi ancora trovare Gervais I Willoughby e Derek, che sono entrambi in streaming esclusivamente su Netflix.

Netflix ha avuto un inizio del 2022 relativamente tranquillo per quanto riguarda gli speciali in piedi. Entro la fine di aprile 2022, avranno pubblicato 17 speciali in tutto, inclusi set di David Spade, Mike Epps, Taylor Tomlinson, Ms. Pat e Ali Wong.

