Lo smalto di Stay Close è vero? Indagata sulla scena della bevanda addizionata

Stay Close è una miniserie thriller diretta da Daniel O’Hara ed è arrivata nel catalogo della piattaforma di streaming il 31 dicembre 2021. Indaghiamo per vedere se lo smalto utilizzato per rilevare una bevanda addizionata in una delle scene introduttive dello show è reale o no.

La serie in otto parti è interpretata da James Nesbitt, Sarah Parish e Richard Armitage e segue le vite di tre individui – un fotoreporter, un detective della omicidi e una mamma di calcio – che sono tutti collegati da un inquietante evento passato.

Scena di bevanda a spillo

Verso l’inizio della serie Netflix, Bea e Kayleigh incontrano Carlton in un bar e il primo sospetta che possa aver bevuto il drink.

Bea poi intinge il dito indice nella bevanda e vediamo il colore del suo smalto cambiare da un verde brillante a nero.

Ciò conferma a Bea che la sua bevanda è stata effettivamente potenziata e l’idea di un prodotto del genere ha attirato l’attenzione di molti.

Lo smalto di Stay Close è vero?

No, purtroppo il prodotto geniale non è qualcosa che puoi acquistare nel mondo reale… ancora.

Anche se potresti pensare che qualcuno avrebbe brevettato questa idea, la cosa più vicina a creare un prodotto per rilevare le bevande addizionate è stata un’azienda universitaria chiamata Undercover Colors.

Quattro studenti dell’Università della Carolina del Sud hanno avuto un’idea simile, tranne per il fatto che invece dello smalto per unghie hanno prodotto un test delle dimensioni di un pog che potrebbe essere attaccato ai tasti o sul retro di un telefono.

Se qualcuno era preoccupato che la loro bevanda fosse addizionata, doveva solo far cadere una piccola quantità di liquido sul test e avrebbe mostrato i risultati con una o due righe entro 30 secondi.

Il prodotto non è attualmente disponibile, ma il sito Web incoraggia le parti interessate a ricontrollare regolarmente.

L’idea di uno smalto per unghie, tuttavia, suscita ancora l’interesse di molti fan di Stay Close su Twitter.

Ok, abbiamo bisogno di quello smalto per unghie in grado di rilevare se il tuo drink è stato addizionato o meno in SA. Questo è genio. #Stare vicino — Mamma tatuata 🇿🇦 (@mologadi) 2 gennaio 2022

Ho appena iniziato a “stai vicino” su Netflix e una ragazza usa il suo smalto per unghie che cambia colore per verificare se un drink è stato coperto e la mia mente è SPAZZATA — Lily Marston (@lily_marston) 5 gennaio 2022

La serie Netflix è basata su una storia vera?

No, Stay Close non si basa su una storia vera.

La serie è un adattamento diretto dell’omonimo romanzo del 2012 di Harlan Coben, che ha lavorato internamente al progetto per portarlo su Netflix.

Mentre gli eventi della serie sono per lo più romanzati, Coben ha parlato a Radio Times della sua ispirazione dietro gli assassini di “Barbie e Ken”:

“Durante l’intervallo delle partite di football della NFL negli anni ’70 e ’80 c’era un gruppo chiamato Up With People, che si esibiva in questo atto davvero salutare”. “Cantavano tutte queste canzoni tipo Kumbaya e avevano questi falsi sorrisi dipinti. Sono seduto lì a dire: “Ci deve essere di più dietro quei falsi sorrisi dipinti”. Così ho deciso, non sarebbe bello se due di loro fossero una specie di killer psicotici?

Stay Close è ora in streaming su Netflix.

