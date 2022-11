Lo showrunner di Virgin River conferma che Ricky sarà assente nella quinta stagione

quando fiume vergine la stagione 4 è stata presentata per la prima volta nel luglio 2022, alcuni fan della serie potrebbero essere rimasti scioccati dall’apparente partenza di un personaggio principale. Entro la fine della stagione, Ricky (Grayson Gurnsey) lasciò la cittadina per l’addestramento di base con i Marines.

Ovviamente, Ricky e Lizzie (Sarah Dugdale) avevano avuto una storia d’amore rocciosa dal suo arrivo a Virgin River nella seconda stagione, e la loro relazione ha continuato a essere difficile nella stagione 4. Per fortuna, sono stati in grado di risolvere le loro divergenze prima che se ne andasse. per allenamento.

Anche se potrebbero esserci una serie di colpi di scena che potrebbero riportare Ricky nella sua città natale senza essere andato via troppo a lungo, i fan conoscono fin troppo bene il ritmo della serie. Detto questo, potrebbe passare un’intera stagione prima che Ricky torni per un altro turno al Jack’s Bar.

Dato che Ricky sarà lontano dalla cittadina titolare, significa che non vedremo cosa sta combinando nella quinta stagione? Ecco cosa ha recentemente confermato il nuovo showrunner sulla posizione del personaggio nella nuova stagione in arrivo.

Ricky sarà nella quinta stagione di Virgin River?

Secondo lo showrunner Patrick Sean Smith, Ricky sarà assente per gran parte (se non per tutto) fiume vergine stagione 5. Sulla base di queste informazioni, sembra che la decisione di Ricky si manterrà e non tornerà a casa prima del previsto. Ma Smith ha promesso che Ricky potrebbe tornare nelle stagioni future poiché è un personaggio amato.

Ecco cosa ha condiviso Smith con TV Line su Ricky in fiume vergine stagione 5:

“La tempistica era fissata per cui sarebbe stato in formazione di base fino a dicembre. non dirò [you’ll have to wait until] Stagione 10, ma è uno dei preferiti dai fan. Tutti lo amano. Probabilmente vedremo Ricky ad un certo punto lungo la strada.

Speriamo di non dover aspettare fino alla stagione 10 per rivedere Ricky! Dal momento che Gurnsey non è apparso in nessuna foto del dietro le quinte del set della quinta stagione, possiamo presumere che non apparirà nella stagione… a meno che non sia un’apparizione a sorpresa nel finale.

Smith ha anche preso in giro cosa accadrà per Denny e Lizzie nella quinta stagione, e se la nuova coppia si avvicinerà in assenza di Ricky, la sua inaspettata ricomparsa potrebbe sicuramente sconvolgere i loro piani. Dovremo aspettare e vedere cosa accadrà per Ricky, Lizzie e Denny.

Resta sintonizzato per saperne di più fiume vergine notizie e aggiornamenti sulla stagione 5 da Netflix Life!