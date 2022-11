Lo showrunner di Virgin River anticipa la relazione tra Denny e Lizzie nella quinta stagione

Sebbene fiume vergine la stagione 5 potrebbe richiedere ancora molto tempo, non è mai troppo presto per iniziare a mettere insieme le prese in giro del cast e della troupe. Mentre le riprese della prossima stagione stanno finendo, il nuovo showrunner dello show Patrick Sean Smith ha rivelato nuovi dettagli.

Smith ha parlato dell’assenza di Ricky nella quinta stagione, notando che anche se non sarà presente nella nuova stagione, è sicuro che farà un ritorno ad un certo punto in futuro. Parlando di futuro, Smith ha anche condiviso cosa accadrà per Mel e Jack sulla strada per la beatitudine matrimoniale.

Al di là di Mel e Jack, Smith si è riversato su una delle navi in ​​erba della serie, che è la nuova relazione di Lizzie con il nipote di Doc, Denny. Entro la fine della stagione 4, Denny ha ammesso di non voler intraprendere una relazione con Lizzie a causa della sua diagnosi di malattia di Huntington.

in ogni caso, il fiume vergine il boss allevia le preoccupazioni dei caricatori di Dizzie con un promettente aggiornamento su cosa aspettarsi dalla giovane coppia nella stagione 5. Si incontreranno ufficialmente nella prossima nuova stagione? Ecco cosa aveva da dire.

Virgin River stagione 5 Denny e Lizzie prendono in giro

Anche se Smith non ha rivelato esplicitamente se Denny e Lizzie sarebbero diventati un oggetto, ha fatto riferimento al suo lavoro passato sulla serie ABC Family preferita dai fan Inseguendo la vita come un suggerimento per il suo approccio ai personaggi nella stagione 5.

Ecco cosa ha condiviso Smith con TV Line su Denny e Lizzie:

“Se sai [my work in ABC Family cancer drama Chasing Life], sai come affronterò quella relazione. Non voglio concentrarmi sul buio e sulla tristezza. Le persone nella comunità di Huntington vorrebbero vedere lo stesso. È stato difficile per me, ma risale a ciò che ho guadagnato in Chasing Life. Prendi una storia che ha il potenziale per entrare in un luogo oscuro e trovare un modo per aggirarlo”.

Non sembra che ci sia speranza per Denny di cambiare idea? Denny potrebbe usare qualcuno al suo fianco e Lizzie potrebbe essere l’unica ad aprirlo a trovare la luce in mezzo al “buio e alla tristezza” a cui si riferiva Smith.

fiume vergine è sempre stato uno spettacolo piacevole, pur affrontando argomenti piuttosto profondi, sebbene riconoscibili. La quinta stagione non sembra essere diversa dalla salute di Denny. Speriamo di vedere Lizzie mantenere Denny di buon umore, sia come fidanzata che solo come amico intimo.

Resta sintonizzato per saperne di più fiume vergine notizie e aggiornamenti sulla stagione 5 da Netflix Life!