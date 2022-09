Lo showrunner di “Rick e Morty” anticipa l’inizio di “La seconda metà di una storia più ampia” nella sesta stagione

Il caotico duo di nonno e nipote ci accoglierà presto Rick e Morty stagione 6. La pluripremiata serie animata Adult Swim ha conquistato il cuore di tutti nelle cinque stagioni. Lo spettacolo ruota attorno a Rick Sanchez che pende sulla linea della follia. Nonostante il suo comportamento eccentrico, Rick Sanchez è brillante quando si tratta di inventare gadget bizzarri, combattere mostri da vari portali e anche trattare suo nipote come un’entità.

A proposito, Morty è un giovane ragazzo sano ma caparbio che ha il tempo della sua vita guardando suo nonno cucinare qualcosa di unico ogni volta. Inoltre, la stravagante serie animata è da tempo una delle serie più viste su Netflix. I fan hanno molte aspettative da Rick e Morty stagione 6, e nemmeno i creatori si stanno tirando indietro. Justin Rolland, Dan Harmon e Scott Marder stanno solo alzando il livello ogni volta che parlano dello spettacolo.

La sesta stagione di Rick and Morty sarà la porta di accesso a una nuova storia

L’uomo impegnato dietro lo spettacolo, Scott Marder, che lui stesso è un fan dello spettacolo, ha parlato molto della sua preparazione del caffè. Il più importante è come Rick e Morty la sesta stagione sarà l’inizio di una nuova storia. Inoltre, i creatori hanno affermato che si stanno impegnando attivamente per legare qualsiasi trama in sospeso delle stagioni precedenti.

Un’altra notizia eccitante che Scott ha rivelato è che lo spettacolo avrà una nuova stagione ogni anno. E sappiamo che stai pensando che sia un bluff, ma l’uomo è venuto con le ricevute. Rick e Morty la stagione 6 uscirà su Netflix il 4 settembre. Inoltre, la stagione 7 è già in produzione e il team sta già facendo il brainstorming di idee per la stagione 8 di Rick e Morty.

Cosa aspettarsi dalla sesta stagione?

Rick e Morty la stagione 5 vivrà per sempre nelle nostre teste senza affitto. Gli stessi scrittori concordano sul fatto che è stato difficile da battere. I fan possono aspettarsi che lo spettacolo sviluppi storie sulle origini. Inoltre. Scott Marder ha detto che voleva che la serie sembrasse più interconnessa. Sembra che i fan e gli sceneggiatori siano sulla stessa pagina. Vedremo finalmente lo sviluppo del personaggio nel vecchio Rick irritabile.

Il primo episodio della stagione chiuderà tutte le trame sciolte. Sarà il percorso per una nuova missione. Un personaggio di cui i creatori sono molto orgogliosi della prossima stagione è Nimbus.

Inoltre, Summer avrà finalmente il tempo sullo schermo che merita. Questi erano i momenti salienti e i fan vedranno gli elementi di fantascienza al loro apice in Rick e Morty Stagione 6.

Da dove pensi che sia la nuova trama Rick e Morty ci porterà? Fateci sapere nei commenti qui sotto!

