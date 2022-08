Lo sfondo di “I am benzina” di Chozen era ambientato nella stagione 4 di “Cobra Kai”.

Il bambino del karate serie spin-off Cobra Kai ha trasmesso in streaming quattro stagioni ed è pronto a pubblicare presto la quinta. Da allora si sono sviluppati molti personaggi. Anche alcuni personaggi del film originale sono tornati nello spettacolo. L’ingresso di Terry Argento ha portato la narrazione verso di più distruzionementre il ritorno di Chozenla vecchia conoscenza di Daniel, potrebbe condurre la narrazione in modo più approfondito speranzoso direzione.

Di recente, abbiamo visto un trailer di stagione 5 dello spettacolo. Attraverso il trailer, abbiamo appreso che questa stagione avrebbe avuto più dramma rispetto alle stagioni precedenti. Questa stagione ha alcuni importanti cambiamenti e ci saranno anche alcuni nuovi personaggi. Tuttavia, Miyagi fare è sempre stato circa difensiva karate, eppure, vediamo gli ex studenti, cioè Daniel LaRusso e Chozen, diventando offensivo nel trailer. Quando Silver dice, “Stai giocando con il fuoco, Danny ragazzo.” Chozen gli risponde dicendo: “E io sono benzina.” Ma sembra il sfondo per la benzina era già stato impostato il riferimento stagione 4 si.

Dove hai sentito parlare di Gasoline nella stagione 4 di Cobra Kai?

Mentre la quarta stagione era piena di azione e dramma, Il dialogo di Chozen ha innescato la nostra memoria di La conversazione di Daniel e Johnny nella stagione 4. Quando i fan hanno visto il trailer della quinta stagione e hanno sentito Chozen dire: “Io sono benzina” il dialogo li ha portati a questo combattere dove Daniel ha usato lo stesso riferimento. Forse l’hanno fatto i creatori dello spettacolo intenzionalmente. Perché, nella stagione precedente, questi sensei non potevano diventare la benzina perché qui hanno l’uno o l’altro punto debole. Ma Chozen differisce da questi due, come abbiamo visto nel trailer.

Quando Johnny e Daniel stavano addestrando gli studenti insieme, avevano il loro differenze creative. Per questo motivo, questi due sensei decisero di litigare tra loro per decidere quale stile avrebbero insegnato agli studenti. Dopo il combattimento, Hawk si è presentato per rivelare il suo taglio di capelli e ha fatto arrabbiare Johnny. Voleva inseguire Kreese per quello che aveva fatto e combatterlo. Ma Daniele lo ha fermato. “Spegnere il fuoco con la benzina, questa è la tua risposta?” chiese Daniele. Se hai visto lo spettacolo, sai cosa è successo dopo quella conversazione.

LEGGI ANCHE: Chi è il nemico “Benzina” Chozen Toguchi di “Karate Kid 2” che si unisce a Daniel LaRusso nella quinta stagione di “Cobra Kai”?

Bene, pensi che questo riferimento sia stato deliberato? Cosa pensi accadrà ora che abbiamo benzina contro il fuoco in una rissa? Fino allo streaming della stagione 5, puoi sempre rivedere lo spettacolo qui e goderti di nuovo i combattimenti agrodolci.

Lo sfondo del post di “Io sono benzina” di Chozen era ambientato molto indietro nel tempo nella stagione 4 di “Cobra Kai” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.