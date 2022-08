Lo scopo della scena di Kim e Jesse in Better Call Saul mentre i fan reagiscono

Quando è stato annunciato Better Call Saul, i fan di Breaking Bad hanno iniziato rapidamente a contemplare il potenziale per i cameo.

Come prequel e spin-off dell’acclamata serie, alla fine di Breaking Bad c’era il potenziale per riportare indietro chiunque, vivo o morto. Tuttavia, vale la pena affrontare il fatto che i fan non avrebbero potuto prevedere quanto poco avrebbero avuto bisogno dei cameo.

Non solo alcuni hanno sostenuto che Better Call Saul è uguale al suo predecessore, alcuni credono che sia anche migliore.

Purtroppo, tutte le cose belle devono finire e la sesta e ultima stagione si avvicina rapidamente alla conclusione.

Ma non senza il cameo più soddisfacente di cui non avresti mai saputo di aver bisogno. Ovviamente, stiamo parlando dell’inaspettata scena di Kim e Jesse di Better Call Saul…

***ATTENZIONE: SPOILER PER CHIAMARE MEGLIO SAUL STAGIONE 6 EPISODIO 12 AVANTI***

Meglio chiamare Saull | Netflix | Sony Pictures Television

Lo scopo della scena di Kim e Jesse in Better Call Saul

Kim è negli uffici di Saul Goodman in modo che possa firmare i documenti per il divorzio ed è incredibilmente distante e distaccato da lei.

Invece di essere sincero, in gran parte la respinge e le dice di “avere una bella vita” prima che se ne vada. Fuori, al buio, si accende una sigaretta e nientemeno che Jesse Pinkman (Aaron Paul che riprende il ruolo iconico) gli chiede se può averne una.

Condividono una sigaretta e Jesse ci ricorda com’era nelle prime stagioni di Breaking Bad. “È pazzesco”, dice del tempo. “Come le banane, tutta questa pioggia. Pensavo fossimo tipo in un deserto, capisci?

Ancora più importante, spiega che riconosce Kim perché ha fatto uscire il suo amico Combo; ancora un’altra richiamata di Breaking Bad. Dice che il suo amico è stato convinto ad andare da Saul per la rappresentanza legale a causa degli annunci, ma è un po’ più scettico, chiedendo a Kim se Saul sia effettivamente bravo.

“Quando l’ho conosciuto, lo era”, risponde prima di scappare sotto la pioggia.

Il momento è accennato come l’ultimo incontro di Kim e Saul e la sua risposta possiede un doppio significato. Non solo sta dicendo che era un buon avvocato quando lo ha conosciuto, ma sta suggerendo che era semplicemente un brav’uomo quando si sono conosciuti.

La sua risposta concisa conferma che non riconosce più Jimmy in Saul Goodman e la telefonata che avviene dopo questo scambio tra Kim e Jesse serve a rafforzare che Jimmy non è più dentro Gene.

In effetti, il personaggio sta diventando sempre più qualcuno che il pubblico non riesce più a riconoscere. Kim ha detto addio a Jimmy e, dopo gli eventi di Waterworks, è arrivato il momento di salutarci anche noi.

Non solo, ma si può anche interpretare che Kim sia stata effettivamente quella che ha convinto Jesse a cercare i servizi di Saul durante gli eventi di Breaking Bad. “Bene quando l’ho conosciuto” è ancora un sigillo di approvazione poiché Jesse non sarebbe stata saggia sul significato dietro la sua scelta delle parole.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Non puoi avere un episodio TV migliore di quello. Non può essere. #BetterCallSaul — BW Carlin (@BaileyCarlin) 9 agosto 2022

Visualizza Tweet

‘Due mondi si scontrano’

Sebbene la scena abbia uno scopo chiaro quando si tratta di Kim che dice addio all’uomo che una volta conosceva nella sua mente, Vince Gilligan ammette durante una conversazione con Variety:

“Non so quanto sia necessaria come scena in termini di trama. Non so se fa davvero avanzare la trama. Ma era troppo delizioso per perderlo. Non ricordo di chi fosse stata l’idea all’inizio, ma ha fatto sorridere tutti. L’idea di vedere questi due mondi scontrarsi, vedere questi due personaggi insieme”.

Ha aggiunto: “È stata semplicemente una cosa meravigliosa. E ci siamo resi conto: ‘Dobbiamo farlo. Non dobbiamo farlo, ma dobbiamo farlo.’ Ecco come ci si sente”.

L’uomo di sabbia | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10961 L’uomo di sabbia | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/KxFSauEvVh0/hqdefault.jpg 1060279 1060279 centro 13872

I fan non riescono a superarlo

Numerosi fan non hanno perso tempo a condividere le loro reazioni alla sequenza su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Quando Kim Wexler stava volando ad Albuquerque, si trovava fuori dall’aeroporto sotto le indicazioni per le compagnie aeree “Frontier” e “Alaska”. Il posto in cui avrebbe vissuto Jesse Pinkman in quel momento. Pochi istanti dopo otteniamo questa scena. #BetterCallSaul pic.twitter.com/xGxqcjXPgk — Dylan M Shue (@DylanLions) 9 agosto 2022

Visualizza Tweet

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Kim Wexler e Jesse Pinkman è un incontro che legittimamente non mi sarei mai aspettato sarebbe accaduto, ma ne ho amato ogni secondo #BetterCallSaul — JT (@jtessexpress) 9 agosto 2022

Visualizza Tweet

In altre notizie, il cameo di Megan Thee Stallion nei panni di Tina Snow fa “urlare” i fan della P-Valley