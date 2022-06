Lo scoop completo sui nuovi episodi

Manca meno di una settimana all’uscita di L’Accademia degli Ombrelli stagione 3! La popolare serie Netflix si è conclusa con un grande cliffhanger l’ultima volta che abbiamo visto i nostri fratelli Hargreeves preferiti, e così tanto è in gioco quando entriamo nella nuova stagione. Non sorprende che i fan stiano aspettando con il fiato sospeso i nuovi episodi, dato che questo show ha tutto ciò che si può desiderare dalla televisione. È esilarante, ricco di azione, commovente e imprevedibile.

L’Accademia degli Ombrelli è basato sull’omonimo fumetto scritto dal frontman dei My Chemical Romance Gerard Way e illustrato da Gabriel Bá. È stato presentato in anteprima su Netflix nel 2019 e ha ricevuto quasi immediatamente il plauso della critica. Inutile dire che questo spettacolo è un punto fermo per lo streamer e siamo tutti così entusiasti di dare un’occhiata alla nuova stagione!

Davanti a L’Accademia degli Ombrelli stagione 3, ecco tutto ciò che devi sapere per essere preparato per quella che sarà sicuramente un’epica sessione di binge-watch.

Riepilogo della seconda stagione di The Umbrella Academy

L’Accademia degli Ombrelli la seconda stagione si svolge a Dallas, in Texas, negli anni ’60, quando i fratelli si trovano in un nuovo periodo di tempo separati l’uno dall’altro. Cominciano a iniziare nuove vite, con Allison (Emmy Raver-Lampman) che trova l’amore con un uomo di nome Ray (Yusuf Gatewood) durante il Civil Rights Movement e Viktor (Elliot Page) – precedentemente noto nelle stagioni 1-2 come Vanya – ora vive con una coppia sposata mentre cercano di ricordare cosa è successo loro.

Il Numero Cinque (Aidan Gallagher) si rende conto che deve fermare di nuovo l’apocalisse, mentre Klaus (Robert Sheehan) avvia una setta e lotta con il suo amore per Dave (Cody Ray Thompson). Per quanto riguarda Luther (Tom Hopper), è un po’ dappertutto nella seconda stagione, affronta i suoi sentimenti per Allison e fa il possibile per cercare di salvare il mondo.

E Diego (David Castañeda) ha una delle trame più interessanti della seconda stagione, poiché si ritrova in un manicomio e inizia una relazione con un’altra detenuta di nome Lila (Ritu Arya).

L’Accademia degli Ombrelli la stagione 2 si conclude con i fratelli che si uniscono per avere un’epica battaglia contro la Commissione. Si rendono conto, a causa dei suoi poteri e della sua infanzia traumatica, che Lila è in realtà una di loro. Gli ultimi momenti del finale li vedono viaggiare nel tempo nel futuro fino al presente, e pensano che tutto sia tornato alla normalità. Ma purtroppo si sbagliano, dato che la loro casa è in realtà abitata da The Sparrow Academy, i figli di Reginald in questa nuova linea temporale.

Di cosa parla la stagione 3 di The Umbrella Academy?

La prossima stagione si svolge esattamente da dove ci eravamo interrotti alla fine della seconda stagione, con la Umbrella Academy che torna a casa e si rende conto che in realtà non vivono più lì. In qualche modo, hanno incasinato le linee temporali e ora la loro realtà è che la Sparrow Academy esiste e Reginald è in realtà il loro padre, o almeno così dicono.

Ecco la sinossi ufficiale di L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 da Netflix:

Dopo aver posto fine all’apocalisse del 1963, la Umbrella Academy torna a casa nel presente, convinta di aver impedito l’apocalisse iniziale e di aver corretto una volta per tutte questa linea temporale dimenticata da Dio. Ma dopo un breve momento di festa, si rendono conto che le cose non sono esattamente (va bene, per niente) come le hanno lasciate. Entra nell’Accademia dei passeri. Intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg, i Passeri si scontrano immediatamente con gli Umbrellas in un violento confronto che si rivela essere l’ultima delle preoccupazioni di tutti. Affrontare sfide, perdite e sorprese proprie – e affrontare un’entità distruttiva non identificata che sta devastando l’Universo (qualcosa che potrebbero aver causato) – ora tutto ciò che devono fare è convincere la nuova e forse migliore famiglia di papà ad aiutarli a rimettere a posto ciò che il loro arrivo ha sbagliato. Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O questo nuovo mondo sta per rivelare qualcosa di più di un semplice singhiozzo nella sequenza temporale?

Il cast della terza stagione di The Umbrella Academy

Possiamo aspettarci che i nostri fratelli Hargreeves preferiti tornino L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 insieme ai personaggi secondari che conosciamo e amiamo. Inoltre, incontreremo anche alcuni nuovi volti nell’Accademia dei passeri. Ecco un elenco dei giocatori più importanti di questa stagione:

Elliot Page nel ruolo di Viktor Hargreeves

Tom Hopper nel ruolo di Luther Hargreeves

Aidan Gallagher nel ruolo del numero cinque

Robert Sheehan nel ruolo di Klaus Hargreeves

David Castañeda nel ruolo di Diego Hargreeves

Emmy Raver-Lampman nel ruolo di Allison Hargreeves

Justin H. Min come Ben Hargreeves

Colm Feore nel ruolo di Reginald Hargreeves

Ritu Arya nel ruolo di Lila Pitts

Jordan Claire Robbins nel ruolo di Grace

Javon “Wanna” Walton nel ruolo di Stan

Genesi Rodriguez come Sloane

Jake Epstein nel ruolo di Alfonso

Cazzie David come Jayme

Britne Oldford nel ruolo di Fei

Justin Cornwell nel ruolo di Marcus

Viktor (Elliot Page) è transgender in The Umbrella Academy?

Quando Elliot Page è uscito come transgender nel 2020, i fan stavano ipotizzando (e sperando!) Che il suo personaggio, precedentemente noto nelle stagioni 1-3 come Vanya Hargreeves, sarebbe uscito anche nello show. Con nostra piacevole sorpresa, Netflix ha annunciato che sarebbe stato così, presentandoci Viktor Hargreeves in una nuova foto della stagione 3. Quindi sì, il personaggio di Page ora è interpretato da Viktor in L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 ed è un uomo transgender. Siamo entusiasti di seguire la trama del suo coming out nei nuovi episodi.

Chi interpreta Javon Walton, star di Euphoria, in The Umbrella Academy?

L’attore quindicenne Javon Walton, diventato famoso per aver interpretato Posacenere in HBO Euforiasi è unito al cast di L’Accademia degli Ombrelli stagione 3! Interpreterà un personaggio di nome Stan, ma non si sa molto altro sul ruolo. Netflix ha persino scherzato nel maggio 2022 su Twitter, condividendo una gif dell’attore nella nuova stagione e chiedendo ai fan teorie su chi sta interpretando.

Quando esce la stagione 3 di The Umbrella Academy? Data e ora di rilascio

Netflix ha sorprendentemente optato per un’uscita di mercoledì per l’imminente premiere, con L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 in uscita il 22 giugno 2022 alle 12:00 PT / 3:00 ET. Rimarrai sveglio fino a tardi per abbuffarti dei nuovi episodi? Non ti biasimeremo se lo fai!

Di quanti episodi è The Umbrella Academy stagione 3?

Proprio come con le precedenti stagioni di Netflix Original, la stagione 3 sarà composta da 10 episodi. Lo showrunner Steve Blackman ha annunciato i titoli degli episodi, secondo Collider, che sono i seguenti:

“Incontra la famiglia” “Il più grande gomitolo di spago del mondo” “Tasca piena di fulmini” “Kugelblitz” “Taglio più gentile” “Calendula” “Auf Wiedersehen” “Matrimonio alla fine del mondo” “Sei campane” “Oblio”

Dove è stata girata la stagione 3 di The Umbrella Academy?

Sebbene la serie si svolga in varie località, tutte e tre le stagioni sono state girate principalmente in alcune parti del Canada, tra cui Toronto, Ontario e Hamilton, Ontario. Gli spettatori hanno catturato molte foto del cast delle riprese della stagione 3 ad Hamilton, che puoi vedere qui.

Dove è ambientata la stagione 3 di The Umbrella Academy?

La seconda stagione si è svolta principalmente a Dallas, in Texas, ma gli Hargreeves sono tornati a casa L’Accademia degli Ombrelli stagione 3. Anche se non è mai stato confermato esplicitamente, la loro casa si trova in quella che sembra essere New York City. Si fa riferimento, secondo Fandom, semplicemente come “The City”. I fan con gli occhi d’aquila della CBR hanno notato che potrebbe esserci un viaggio in Pennsylvania nella terza stagione, il che avrebbe senso considerando che New York e la Pennsylvania non sono lontane l’una dall’altra.

Classificazione in base all’età della Umbrella Academy

Se un bambino o un adolescente nella tua vita è interessato a guardare L’Accademia degli Ombrelli e non sei sicuro che siano abbastanza grandi, ti abbiamo coperto con tutto ciò che devi sapere sulla classificazione in base all’età. La serie è classificata TV-14, che è paragonabile alla classificazione del film PG-13. Nonostante questo sia uno spettacolo relativamente leggero con molta commedia, c’è anche molta violenza e sangue, insieme a qualche volgarità.

Se sei indeciso sul lasciare che qualcuno guardi L’Accademia degli Ombrelliti consigliamo di dare un’occhiata alla Guida per i genitori di IMDb sullo show.

Trailer della terza stagione di The Umbrella Academy

Il trailer integrale di L’Accademia degli Ombrelli la terza stagione è epica come speravo! Guardalo qui sotto e preparati a emozionarti. Sì, quello è Pogo che fa il suo ritorno!

Come guardare The Umbrella Academy stagione 3

Se non hai un abbonamento Netflix, ti starai chiedendo se c’è un altro modo per trasmettere in streaming la nuova stagione di L’Accademia degli Ombrelli. Sfortunatamente, poiché si tratta di un Netflix Original, l’unico modo per accedere ai 10 nuovi episodi è con un account Netflix. Assicurati di registrarne uno qui.

La stagione 4 di The Umbrella Academy sta per succedere?

A quest’ora, L’Accademia degli Ombrelli la stagione 4 non è stata ancora annunciata. Tuttavia, ci sono state voci secondo cui la serie è già stata rinnovata. Detto questo, dovremo aspettare che Netflix confermi un’altra stagione per saperlo con certezza. Una volta che uscirà la stagione 3, non pensiamo che passerà molto tempo prima che venga ordinata una quarta stagione. Questo è uno degli spettacoli più popolari dello streamer ed è stato persino nominato per diversi Emmy Awards.

Stiamo incrociando le dita che L’Accademia degli Ombrelli la stagione 4 si verifica e saremo sicuri di aggiornarti una volta che conosceremo lo stato di rinnovo o cancellazione!

Continua a controllare con noi su Netflix Life per la nostra copertura completa di L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 quando arriverà il 22 giugno 2022.