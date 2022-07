Lo sbalordito Finn Wolfhard confronta le sue scene agghiaccianti di “Mileven” di Stranger Things 4 con The Notebook

La relazione tra Undici e Mike è stata una narrazione centrale in Cose più strane dalla stagione 1 stessa. Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown hanno interpretato magnificamente la parte di fidanzati delle scuole medie. Per i fan frenetici, “Mileven” ha continuato a essere la coppia preferita tra tutte le altre storie d’amore dello show. Anche se la loro relazione ha dovuto attraversare enormi montagne russe, è abbastanza evidente dall’ultima stagione che ha resistito alla prova del tempo. Interrotto dai demogorgoni, con Hopper che salta e la distanza fa del suo meglio per tenerli separati, il loro amore è appena cresciuto proporzionalmente a tutte le loro difficoltà, fino ad ora.

Finn Wolfhard versa il tè su “Mileven”

A parte la meravigliosa sceneggiatura di Duffer, ciò che ha reso la scena ancora più emozionante sono state le cose che Wolfhard ha aggiunto lui stesso. In una recente intervista, Wolfhard ha confessato di aver deliberatamente aggiunto: “Sei il mio supereroe” essere completamente immerso nella scena. “È molto bello, era quasi come Notebook-y nel migliore dei modi”, disse Finn. Si spera che ciò abbia risolto le “complicazioni” tra di loro. Anche se ci stavamo tutti preparando per una rottura straziante tra i due, l’ultimo episodio è stato un enorme sollievo in cui tutto è tornato in pista quando doveva.

Dettagli sulla relazione durante la stagione 4 di Stranger Things

La stagione 4 ha introdotto una pletora di punti della trama e dettagli chiave che hanno completamente giustificato i tempi a lungo termine. Le cose sono state difficili per Eleven come lo è stata per Mike. Sopportare i bulli delle scuole superiori e la distanza avevano spinto la loro relazione a tenersi aggrappata al filo. Con il chiaro accenno all’imminente rottura durante le vacanze di primavera, le cose sono peggiorate come non mai tra i due. Ma tutto cambia quando Mike finalmente professa il suo amore per El nell’ultimo episodio. Sebbene all’inizio Mike fosse sempre stato riluttante a dirlo, apre il suo cuore a El, cercando disperatamente di salvarla dalle grinfie di Vecna.

L’attesa dei fan per la prossima stagione

Apparentemente i fan sperano che Mike ed El diventino la coppia di potere alla fine. Ma tutti sanno che Mileven era il migliore e le cose non sono state più le stesse da quando la loro mini rottura si è lasciata. Dato tutto ciò che sta accadendo in giro, non sarà sorprendente se la prossima stagione arriverà come un bunker con Mileven che tornerà ad essere “amico”. Gli uccelli dell’amore possono separarsi. Tuttavia, il duo continuerà sempre a vivere. E ci scusiamo se è già stato detto, lo troviamo brontolone, vero?

