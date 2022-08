Lo sapevi che Julia Garner ha creato un accento del sud per un film prima di entrare in “Ozark”?

Più e più volte, Julia Garner ha dimostrato il suo coraggio nella recitazione e nell’accento. Ha interpretato personaggi così memorabili con un accento così distinto che è difficile indovinare che sia di New York. Non c’è un accenno di quell’accento newyorkese in nessuno dei drammi del sud o nel mix dell’accento tedesco europeo di Anna Delvey. Non c’è da stupirsi che sia a capo del roster di attrici che puntano agli Emmy. Ma lo sapevi che Ozark non era il suo primo tentativo con l’accento del sud?

Julia Garner ha esercitato il suo accento del sud per Tomato Red prima di Ozark

Ozark ha permesso a Julia Garner di rispolverare il suo accento del sud. Gli spettatori l’hanno elogiata per aver inchiodato l’accento. Tuttavia, aveva già fatto un po’ di pratica in anticipo. Appena prima Ozark arrivò, aveva girato un film Tomato Red: Blood Money nel Missouri, Ozarks. Era un thriller poliziesco irlandese canadese del 2017 con Juanita Wilson al timone.

“Ho lavorato con un insegnante di dialetto un mese prima, e ho anche fatto un film intitolato Tomato Red, ambientato nel Missouri negli Ozarks un anno prima. Parlerei con l’accento ovunque solo per essere familiare. Ora è solo una seconda natura”, ha detto a Vulture in un’intervista.

Garner ha interpretato Jammalee, uno dei fratelli che stavano cercando di fare il grande passo, nel film. I fratelli, insieme a un altro vagabondo locale Sammy, hanno fatto irruzione nei posti di persone facoltose e le hanno ricattate. Tuttavia, le cose hanno preso una svolta oscura per loro quando Jason è morto un giorno.

Di questo passo, Garner può essere definita la regina del crimine. Anche se il film è andato sotto il radar, ha offerto un’altra performance sfumata qui.

L’attrice è diventata famosa con il ruolo di Ruth Langmore. È interessante notare che, sebbene sia una ragazza tosta e sboccata a Ozark, nella vita reale ha una terribile paura dei roditori. In precedenza ha vinto due Emmy consecutivi per Ozark ma ha raccolto una nomination per entrambi Ozark e Inventing Anna quest’anno.

