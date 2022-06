Lizzie vs. Grace: i fan di Peaky Blinders vengono in difesa dell’ex, mentre il dibattito sul miglior amante di Tommy continua

Peaky Blinders, la serie è finalmente conclusa. Ma non è il tipo di spettacolo che la gente dimenticherà presto, soprattutto dopo l’emozionante conclusione dello spettacolo. Anche a quasi tre mesi dalla fine dello spettacolo, le persone stanno ancora discutendo e parlando di più cose della serie. Uno degli argomenti più caldi è ancora se Tommy amasse Lizzie.

Alcuni fan dello show si sono persino spinti avanti dicendo che non gli piace il personaggio di Lizzie. Un utente di Reddit sfida questa nozione dicendo che tutti gli argomenti che gli odiatori di Lizzie danno sono infondati e falsi.

Vediamo cosa pensano le persone di questa nozione e se sono d’accordo o meno.

Perché le persone odiano Lizzie di Peaky Blinders?

Lizzie non era un personaggio importante quando è apparsa per la prima volta nell’iniziale dello show quarto episodio della stagione. Tuttavia, dopo la morte di La prima moglie di Tommy e il suo matrimonio con Lizzieè diventata rapidamente di grande importanza per lo spettacolo.

Ma essere la seconda moglie di Tommy e i suoi piani iniziali per sposare John l’hanno resa in qualche modo impopolare tra i fan. Ma un utente di Reddit, u/marzo4, da allora non è d’accordo con tutto l’odio per il personaggio e sta ottenendo un immenso supporto nei commenti.

Molti altri utenti hanno pubblicato l’accordo con l’utente e hanno praticamente posto fine al Lizzie vs. Dibattito sulla grazia.

Alcuni dei commenti lo sono.

“Di sicuro, ha amato ognuno di loro in un modo diverso. Lizzie, sfortunatamente, è stata quella che ha dovuto vedere Tommy completamente nella spirale.

“Personalmente adoro Lizzie tbh.”

“Adoro Lizzie. Tutti i miei amici adorano Lizzie. Chiunque non ami Lizzie non ha gusto.

“Lizzie >>>>>> Grazia”

L’argomento se Tommy amasse Lizzie allo stesso modo o più di Grace è stato sicuramente popolare. E quella per la quale non ci sarà mai una risposta costruttiva.

Ma dicendo questo, potremmo vedere la loro relazione nel Peaky Blinders film sotto una luce diversa che potrebbe porre fine al dibattito. Tuttavia, l’attesa per il film è ancora lunga.

Nel frattempo, fateci sapere se amate o odiate Lizzie Peaky Blinders nei commenti.

