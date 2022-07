Liv ne uscirà viva? (spoiler)

Dramma di sopravvivenza Continua a respirare è ora disponibile su Netflix e la protagonista Liv (Melissa Barrera) è costretta a combattere con le unghie e con i denti per sopravvivere dopo che un incidente aereo l’ha lasciata bloccata nella natura selvaggia del Canada.

Spoiler avanti per Continua a respirare

Usando la sua naturale intraprendenza, Liv fa del suo meglio per rimanere in vita, ma non è priva di sfide. Per cominciare, il cibo scarseggia, lotta per accendere un fuoco e navigare nei boschi senza indicazioni è una potenziale ricetta per il disastro.

Durante la serie limitata di sei episodi, osserviamo come Liv fa del suo meglio per sopravvivere un giorno alla volta mentre rievoca anche la sua vita prima dell’incidente, e persino la sua infanzia, per capire come è finita in questa situazione, costringendola a fare i conti con molti demoni personali.

Spiegazione del finale di Keep Breathing: Liv sopravvive?

La fine di Continua a respirare è in qualche modo lasciato aperto all’interpretazione, seguendo lo schema dello spettacolo dividendosi in due realtà, una nel presente e una, apparentemente, nel futuro.

Dopo essere scappata dalla caverna sotterranea e poi caduta da un dirupo, Liv è sicuramente peggiore per l’usura. Ma cammina fino al bordo di un fiume diretto a valle. Scivola in acqua e si lascia portare via. Fortunatamente per Liv, viene finalmente salvata da due pescatori nelle vicinanze. La portano a riva e lei si sveglia, sputando acqua pochi secondi dopo.

Durante la scena del salvataggio, lo spettacolo si interrompe in un ospedale dove Liv dà alla luce il suo bambino con Danny (Jeff Wilbusch) al suo fianco. Possiamo presumere che lo spettacolo ci stia dando uno sguardo sul futuro di Liv, soprattutto perché la maternità è un tema così prevalente. È possibile che la scena dell’ospedale sia solo il sogno o la speranza di Liv, ma credo Continua a respirare è più ottimista ed edificante di così. Ho la sensazione che dovremmo vederlo come il vero finale di Liv quando finalmente riesce a uscire da questa situazione orribile.

Ha fatto quello che doveva fare, giusto? Ha continuato a respirare fino alla fine. Continuava a mettere un piede davanti all’altro anche di fronte a ostacoli inimmaginabili. La scena in cui lascia dietro di sé la visione di sua madre nella caverna per andare avanti e non soccombere all’oscurità e rinunciare alla vita è stata particolarmente potente.

Continua a respirare: Liv si riunisce con sua madre?

Purtroppo no. Non vediamo Liv riunirsi con sua madre. L’unica “scena” che hanno insieme è quando Liv ha le allucinazioni nella caverna. Ma non scopriamo mai se Liv sarebbe stata in grado di raggiungerla a Inuvik. Sembra che potrebbe essere per il meglio.

Continua a respirare è ora in streaming su Netflix.