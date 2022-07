Liv muore in Keep Breathing? Spiegazione della fine dell’episodio 6

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Keep Breathing*

La prospettiva di avventurarsi nella natura selvaggia e vivere senza tecnologia è sempre più allettante nel mondo guidato dai dispositivi di oggi, purché sia ​​alle nostre condizioni.

Ma essere costretti a combattere per la sopravvivenza in mezzo al nulla dopo un incidente aereo quasi fatale è un gioco completamente diverso e sembra essere la premessa dell’ultima serie drammatica di Netflix, Keep Breathing.

La serie racconta la storia di Liv, un famoso avvocato di New York la cui vita è in bilico dopo che è rimasta bloccata nella natura selvaggia del Canada.

Naturalmente, poiché ogni decisione potrebbe significare la differenza tra la vita e la morte, gli spettatori non hanno perso tempo a chiedere se Liv morirà o meno entro la fine di Keep Breathing.

Data di rilascio di Keep Breathing e anteprima della trama

Keep Breathing è arrivato su Netflix giovedì 28 luglio 2022.

Con Melissa Barrera, la serie di sei episodi racconta la storia di Liv, un arguto avvocato di New York con un’intelligenza affilata in aula di tribunale.

Durante un viaggio programmato frettolosamente nella remota città di Inuvik nei Territori del Nordovest del Canada, l’aereo di Liv si schianta nel mezzo di una landa selvaggia.

Pur essendo perseguitata dai demoni personali del suo passato e con la morte dietro ogni angolo, Liv deve usare ogni grammo del suo essere per mantenersi in vita.

Continua a respirare © Ricardo Hubbs | Netflix

Liv muore in Keep Breathing?

No, Liv non muore entro la fine di Keep Breathing, ma la sua battaglia per la sopravvivenza è tutt’altro che un’esperienza semplice.

Dopo essere rimasta bloccata in mezzo al nulla e senza speranza di essere salvata, Liv mette a frutto le abilità di sopravvivenza di base che ha imparato da bambina mentre era negli scout.

Ma senza cibo e poco riparo in offerta, deve scavare in profondità per scongiurare fame, sete e ipotermia, per non parlare della possibilità di essere uccisa e mangiata da un animale selvatico.

Quando raggiungiamo l’episodio 6, Liv sta male. Dopo essere caduta da una scogliera, si è rotta una gamba e ha anche lasciato la sua borsa con le poche risorse che aveva in una grotta, lasciandola con nient’altro che un bastone da usare come stampella improvvisata.

Liv crede di essere finalmente salvata quando sente un rombo nelle vicinanze, credendo che il suono sia di macchine su una strada. Tuttavia, ciò che Liv ha sentito erano in realtà le rapide impetuose di un fiume.

Senza possibilità di attraversamento, Liv quasi rinuncia a ogni speranza di sopravvivere fino a qualche parola di motivazione da un’allucinazione di suo padre.

In un ultimo tentativo di mettersi in salvo, Liv si tuffa nel torrente d’acqua, usando un tronco per tenerla a galla, e permette al fiume di portarla via.

Liv viene quasi uccisa mentre viene portata a valle, ma viene finalmente scoperta da due pescatori che riescono a rianimarla.

L’ultima scena della serie vede Liv tornare in vita mentre rimane fedele all’unico consiglio che è stato presente durante lo spettacolo, “continua a respirare”.

Continua a respirare © Ricardo Hubbs | Netflix

Spiegate le allucinazioni di Keep Breathing

Sebbene la lotta per la sopravvivenza di Liv nella natura selvaggia canadese sia già abbastanza dura, ha anche dovuto fare i conti con allucinazioni e visioni del suo passato e del suo potenziale futuro.

Il più grande demone che Liv porta con sé è il fatto che sua madre l’ha abbandonata anni prima ed è regolarmente tormentata dai ricordi di sua madre per tutta la serie.

Liv crede di essere la ragione per cui sua madre se n’è andata e porta con sé una collezione di cartoline di sua madre durante tutta la sua prova.

Tuttavia, negli istanti prima che lei guada nel fiume, Liv conversa con una visione di suo padre che la rassicura dicendo che non è stata lei la ragione per cui sua madre se n’è andata e che la stessa cosa non accadrà di nuovo se dovesse aprire se stessa fino al suo interesse amoroso da casa, Danny.

Mentre Liv quasi muore durante il suo viaggio lungo il fiume, ha visioni di un potenziale futuro con Danny – mostrando loro di mettere su famiglia insieme – e sembra che la speranza di trasformare queste visioni in realtà sia appena sufficiente per mantenere in vita Liv abbastanza a lungo da essere salvata, mentre lascia cadere anche le cartoline di sua madre mentre viene trascinata via, dimostrando che è pronta ad andare avanti dai traumi del suo passato.

Continua a respirare © Ricardo Hubbs | Netflix

Keep Breathing è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio giovedì 28 luglio 2022.

