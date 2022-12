“L’intrusione della stampa è una farsa completa” Il corrispondente reale rivela la verità dietro il principe Harry e Meghan Markle che descrivono falsamente la persecuzione della stampa in Sudafrica

Netflix ha rilasciato il secondo trailer della loro tanto pubblicizzata docuserie, Harry e Meghan. La clip di un minuto e quattro secondi ha dato a uno sguardo dettagliato su ciò che i fan dovrebbero aspettarsi dallo show televisivo. Nel trailer si possono vedere il principe Harry e Meghan Markle descrivendo cosa è andato storto per loro nella famiglia reale e come hanno ceduto a una cospirazione.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix.Volume I: 8 dicembreVolume II: 15 dicembre pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) 5 dicembre 2022

Uno dei momenti salienti della clip sono stati i Sussex, rivelando il costante intrusione da parte della stampa durante il loro periodo come reali di lavoro. Hanno mostrato vari casi in cui sono stati perseguitati dalla stampa e la loro privacy è stata costantemente minacciata. In uno dei video, il principe Harry e Meghan Markle sono stati fotografati mentre trascorrere del tempo con il figlio Archie in Sud Africa. La menzione del particolare incidente non è piaciuta al corrispondente reale Robert Jobson ea lui ha sbattuto i Sussex per aver interpretato una falsa narrativa.

Jobson rivela la storia di un fotografo che cattura il principe Harry e Meghan Markle a Città del Capo

Nella controversa clip, Netflix ha mostrato a fotografo che fa clic sul principe Harry, Meghan Markle e Archie dalla casa dell’arcivescovo Desmond Tutu nel 2019 a Città del Capo. Parlando del particolare incidente, Robert Jobson lo ha affermato tre fotografi reali sono stati accreditati per scattare il Duca e la Duchessa durante il giro. È un protocollo reale che alcuni giornalisti seguano i reali durante i tour ufficiali. Ha inoltre aggiunto che Il principe Harry e Meghan Markle erano a conoscenza di essere circondati da tre paparazzi, e quindi non vi è stata violazione della privacy.

No, è solo un’errata percezione della verità. Stavamo coprendo una visita ufficiale in cui avevano protezione finanziata dai contribuenti e tutti gli orpelli. Questa è solo una sciocchezza. Il palazzo non faceva parte di qualche “allestimento”. Nessuna cospirazione qui, solo bugie e uso improprio delle foto scattate dalle piscine. — Robert Jobson (@theroyaleditor) 5 dicembre 2022

“Questa fotografia usata da Netflix e Harry e Meghan per suggerire l’intrusione della stampa è una completa parodia. È stato prelevato da un pool accreditato. Solo 3 persone erano nella posizione accreditata. H & M ha accettato la posizione”, ha detto Jobson tramite il suo handle ufficiale di Twitter.

Nel frattempo, Jobson ha anche smentito le affermazioni del fotografie essendo un allestimento del Palazzo. Quando un utente di Twitter ha messo in dubbio la possibilità che la coppia reale non fosse a conoscenza della presenza di fotografi reali, Robert Jobson ha rivelato che lo è solo un’errata interpretazione della verità poiché i Sussex erano in visita ufficiale.

