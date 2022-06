Domani Netflix lancerà una nuova emozionante commedia d’azione con Kevin Hart e Woody Harrelson! L’uomo di Toronto è un film frenetico ed esilarante caratterizzato da un caso di identità sbagliata e un sacco di dirottamenti.

Netflix Life ha avuto l’opportunità di chattare con il regista del film, Patrick Hughes, che ha fatto il suo passo con questo genere. I suoi altri crediti alla regia includono film come La guardia del corpo del sicario, La guardia del corpo della moglie del sicario e I mercenari 3.

Patrick ci ha parlato di ciò che ama di più di questo genere, l’atmosfera sul set con Kevin e Woody, e molto altro ancora!

L’intervista di The Man from Toronto al regista Patrick Hughes

Netflix Life: Hai fatto molti di questi grandi film commedia d’azione ora, cosa ti attira di così tanto in questo genere?

Patrick Hughes: Sono ossessionato da questo genere perché amo ridere e amo far esplodere le cose—quando si combinano queste due cose, è solo una rivolta. Ne sono attratto perché ci sono delle imperfezioni nella vita e penso che sia ciò che rappresenta la commedia d’azione, perché sovverti sempre i momenti. È anche un genere a cui sono attratto perché è essenzialmente una storia d’amore tra due persone che si odiano a vicenda.

Netflix Life: Com’è stata l’esperienza di lavorare con Kevin Hart e Woody Harrelson?

Patrick Hughes: È stato un vero spasso, non posso dire abbastanza quanto sono grato. È stata una ripresa dura nel bel mezzo del lockdown. Abbiamo dovuto vivere nelle bolle. Nessuno ha visto la propria famiglia, i propri amici o i propri cari per sei mesi, quindi essenzialmente è finito per essere questo strano campo scolastico. Ma sono grato perché la troupe che avevamo in Canada era semplicemente fenomenale e il cast lì [created] un’atmosfera davvero meravigliosa sul set. Sembrava una grande famiglia.

Netflix Life: Entrambi i ragazzi hanno fatto molte commedie, ovviamente Kevin di più, ma c’è stata molta improvvisazione sul set o è stata tutta per lo più sceneggiata?

Patrick Hughes: Con questo genere, lo siamo [always] rimbalzare avanti e indietro idee casuali. Finisco sempre con una catena di testo in cui l’hanno sollevata ed è lunga solo miglia. Ascolterò l’idea di chiunque e cerco sempre il meglio del meglio.

Quando sali sul set, hai la sandbox, questo è il parametro di [the script], capiamo la scena, e poi è come, beh, iniziamo a giocarci. Penso che sia da lì che vengono alcune delle più grandi risate. Griderò cose a metà ripresa e poi Kevin verrà di corsa, avrà un’idea e Woody si lancerà nell’idea; è davvero uno sforzo collaborativo.

Netflix Life: hai quel senso quando lo guardi, soprattutto perché Kevin e Woody hanno una grande chimica insieme. Qual è la parte più impegnativa nel dirigere queste sequenze d’azione pur mantenendo la leggerezza e l’umorismo?

Patrick Hughes: È un aspetto complicato perché bilancia il tono. A volte vuoi avere quella minaccia e sentire la posta in gioco, ma anche alcune di quelle gag o acrobazie che stai facendo, sei tipo “È troppo? Dobbiamo tirarci indietro”.

Ma se inizi ad accumulare troppe gag e battute, inizi a perdere il [intensity] della posta in gioco. È davvero un atto di equilibrio in tutto. Mi piace quel processo e trovare alcune delle fantastiche sequenze dinamiche di acton che possono anche vendere gli aspetti comici.

Netflix Life: mi sento L’uomo di Toronto è quasi progettato per avere spin-off o un sequel, è qualcosa che prenderesti in considerazione di fare?

Patrick Hughes: [Laughs] Oh, assolutamente mi sono divertito così tanto a lavorare con Kevin, Woody e il cast. È stato un sacco di risate quando la telecamera non girava e penso sicuramente che si presti a ulteriori indagini sulla relazione tra questi due.

Questa intervista è stata modificata per chiarezza e lunghezza.

L’uomo di Toronto uscirà domani, 24 giugno, su Netflix.