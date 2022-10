Carson MacCormac è un volto che gli spettatori di Netflix potrebbero riconoscere ormai essendo apparso in diverse versioni di Netflix, da serie fantasy come Serratura e chiave a Fazione di ottobre e ora il momento opportuno La ragazza più fortunata del mondol’attore 23enne interpreta uno dei suoi ruoli più impegnativi nel film drammatico oscuro basato sull’omonimo romanzo bestseller di Jessica Knoll (Knoll ha anche scritto la sceneggiatura).

Spoiler avanti per La ragazza più fortunata del mondo

MacCormac interpreta la giovane controparte di Dean Barton, uno dei tre uomini che da adolescente violenta un giovane Tiffani “Ani” FaNelli (Alex Barone interpreta il Dean adulto). Mila Kunis interpreta la versione per adulti di Ani, ma MacCormac fa la maggior parte delle sue scene di fronte al suo sé adolescente, interpretato da Estate crudele protagonista Chiara Aurelia.

Interpretare un predatore del genere non è un’impresa facile, e La ragazza più fortunata del mondo non evita il trauma, costringendo il pubblico ad affrontare ciò che Ani ha affrontato frontalmente. MacCormac ha detto a Netflix Life che Netflix e il regista Mike Barker hanno lavorato duramente per creare un set confortevole per gli attori, inclusa l’assunzione di un terapista sul set e di un coordinatore dell’intimità.

Ma comunque, come affronti un ruolo pesante come questo e poi te lo lasci alle spalle quando tutto è detto e fatto? Parlando con MacCormac, sembra un giovane talentuoso e brillante con una grande testa sulle spalle. Discutendo del film, MacCormac ci ha raccontato di come ha lavorato per dare vita a Dean, rendendo giustizia al materiale pesante insieme ad Aurelia e i vantaggi di lavorare a un progetto Netflix.

L’intervista della ragazza più fortunata al mondo con l’attore di Young Dean Carson MacCormac

Netflix Life: È fantastico che Jessica Knoll abbia scritto la sceneggiatura del film. Adoro quando gli autori lo fanno.

Carson MacCormac: Ha inchiodato il passaggio dal libro al film. Non ho letto il libro quando è uscito per la prima volta, ma l’ho fatto per prepararmi al ruolo perché volevo capire chi fosse il mio personaggio. Lo ed ecco, sono stato molto felice di vedere che è il peggio umano sulla terra, [Laughs] ma ha fatto un ottimo lavoro traducendolo.

Netflix Life: Dean è un veramente personaggio oscuro da interpretare. Come sei entrato in quella mentalità?

Carson MacCormac: Il libro è stata la prima cosa a cui sono andato perché volevo assicurarmi di rendere giustizia al personaggio che stava mettendo in quella storia. Una delle cose che ho amato così tanto del libro è stata la forza della narrazione in prima persona e tutte le opinioni che Tiffani aveva sulle persone intorno a lei.

Penso che abbia fatto un ottimo lavoro nel catturare anche la rabbia interna che è così diffusa in tutto il film. Quindi, prima di tutto, ho guardato tutto sul mio personaggio Dean e ho iniziato da lì. Sembrava che lo scopo principale del mio personaggio, così come dei due ragazzi con me con cui sono nella maggior parte delle mie scene, fosse creare questo senso di prepotente intrappolamento circostante perché è così che molti di questi tipi di esseri umani orribili operare; questa sensazione di te non può sfuggirgli.

Ciò si mescola con il diritto di questo ragazzo, la sensazione di essere intoccabile, la mancanza di bussola morale, tutta quella roba, martellare davvero a casa come sarebbe pensare che ogni istinto che hai è buono e andare avanti senza alcun timore di ripercussioni .

Netflix Life: Il bello di Dean è questo lui non pensa di essere un cattivo. Questo è ciò che rende questi personaggi più interessanti. Non sono personaggi unidimensionali e malvagi. Devi metterli a terra in un certo senso essi non pensare che abbiano torto, cosa che vedremo più tardi quando incontreremo di nuovo Dean da adulto. Com’è stato condividere il tuo personaggio con Alex Barone?

Carson MacCormac: Ho parlato un po’ con Alex prima delle riprese, e poi quando eravamo sul set ci siamo incontrati un paio di volte. È un bravo ragazzo. Poiché i nostri personaggi e le nostre trame erano così distanti, non sapevo come avrebbe funzionato la traduzione. Ma ha fatto un lavoro fantastico nel plasmare insieme il personaggio che era già lì prima dell’incidente, così come quello che succede dopo il grande incidente nel film.

Penso che parlando del personaggio, eravamo entrambi d’accordo sul fatto che molto di ciò che era importante è che, alla fine della giornata, questo ragazzo ha creato questa percezione di se stesso nella sua testa; come hai detto, questo non lo rende un cattivo, non lo rende un cattivo ragazzo, lo rende solo qualcuno che ha commesso alcuni errori infantili, dal suo punto di vista.

È stato davvero interessante ottenere i postumi di tutti gli eventi accaduti perché mi ha aiutato a garantire l’arco narrativo del personaggio tra l’incidente e il momento in cui viene reintrodotto nella storia, per rendere quel cambiamento il più drastico e prevalente possibile.

Netflix Life: ho letto un’altra intervista che hai fatto in cui stavi parlando di improvvisare sul set con il regista Mike Barker. Puoi ampliarlo?

Carson MacCormac: Mike e Jessica sono stati fantastici sul set. Mike è molto pratico e molto indulgente nei confronti dei suoi attori che danno le proprie interpretazioni creative di certe cose. Uno dei primi giorni in cui stavamo girando, gli ho chiesto se andava bene se avessi inserito una o due battute che avrebbero contribuito ad aggiungere alla natura prepotente di questi personaggi, e lui ha detto di sì, provaci. Dopodiché, mi ha dato il via libera per fare quello che volevo, il che è stato bello.

Potevo inserire piccole cose, come in una delle scene in cui ho aperto la porta a Tiffani mentre scendeva dall’auto. Questo è stato aggiunto lì per aggiungere alla sensazione che non la lascerà perdere di vista perché non è ancora sicuro di dove si siedono tutti dopo la sera prima, quindi solo piccole cose del genere quando si bloccano le scene e si girano.

Abbiamo molte scene nella sceneggiatura che coinvolgono molti membri del cast, molti pezzi in movimento, quindi creare così tanto movimento, discussioni e dialoghi all’interno di quello spazio è stato davvero divertente con cui giocare.

Netflix Life: durante il film lavori a stretto contatto con Chiara Aurelia. Avete avuto un coordinatore dell’intimità sul set per le scene più difficili?

Carson MacCormac: Sì, avevamo un coordinatore dell’intimità sul set. C’era anche un terapista sul set, per aiutarci. È un materiale davvero pesante, quindi è stata presa ogni precauzione possibile. Il set e tutte le persone coinvolte, Mike e Jessica anche, sono stati così attenti con il delicato argomento.

Lavorando con Chiara, abbiamo sviluppato un ottimo rapporto tra di noi anche prima di arrivare ad alcune delle scene più pesanti. Penso che sia fantastica. Andiamo d’accordo così bene fuori dal set e, al di fuori del materiale più pesante, ci siamo sempre assicurati di divertirci molto anche durante le riprese.

Penso che sia stato un ottimo modo per assicurarci che quando noi fatto arrivare alle scene più pesanti, sembrava più un lavoro di squadra, in cui eravamo entrambi coinvolti e trovavamo un modo per renderlo credibile e realistico assicurandoci allo stesso tempo che tutti si sentissero a proprio agio fino in fondo.

Era così disposta ad andare fino in fondo per realizzare ogni scena. Entrambi volevamo assicurarci di rendere giustizia agli argomenti pesanti trattati, e lei è stata fantastica per questo.

Netflix Life: hai già realizzato un paio di progetti Netflix con La ragazza più fortunata del mondo, Serratura e chiavee Fazione di ottobreè una coincidenza o cerchi intenzionalmente progetti Netflix?

Carson MacCormac: Lavorare sui set di Netflix è incredibile. Sono sempre così professionali e così ben messi insieme. Ogni squadra con cui ho lavorato è stata fantastica. intendo Serratura e chiave e Fazione di ottobre, anche quelli erano set così divertenti su cui lavorare perché avevano alcuni elementi fantastici con loro e mi hanno permesso di fare acrobazie e cose del genere. Voglio dire, Netflix fa un ottimo lavoro per assicurarsi che i loro attori siano presi cura di loro.

Netflix Life: Dopo aver interpretato un ruolo così pesante e oscuro in La ragazza più fortunata del mondo, come fai a scrollartelo di dosso? So che hai detto che il set era comodo e che avevi delle persone fantastiche intorno a te, quindi sono sicuro che ti ha aiutato, ma c’è qualcosa che dovevi fare per te stesso per farti controllare?

Carson MacCormac: Assolutamente sì. Ad essere onesto, penso che la cosa migliore per me sia stata che dopo le riprese ho avuto il tempo di controllare completamente. Farei un diario perché amo scrivere e assicurarmi di inserirlo nel diario e mettere su carta le mie emozioni e le mie cose, qualunque cosa dovessi fare.

Restare in contatto con il cast è stata una bella benedizione dopo questo, sono ancora amico di molti di loro. Avere persone che hanno vissuto le esperienze condivise che hai fatto durante le riprese aiuta sicuramente. Penso che tutti siamo riusciti a raggiungere un grande senso di chiusura dopo aver terminato le riprese. Abbiamo trascorso insieme un mese o un mese e mezzo e alla fine eravamo tutti una comunità così unita. Dobbiamo abbandonarlo sentendoci come se avessimo fatto del nostro meglio con questo e possiamo mettercelo alle spalle.

La ragazza più fortunata del mondo è ora in streaming su Netflix.