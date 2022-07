L’Instagram di Patrick Fabian diventa l’improbabile protagonista di Better Call Saul

L’inizio della fine.

La sesta stagione di Better Call Saul ha prodotto alcuni dei migliori episodi della memoria recente. Non solo della serie ma in generale. Periodo.

Tuttavia, la seconda metà dell’ultima stagione arriva con il bagaglio agrodolce di facilitare una conclusione non troppo lontana. Esatto, siamo nell’ultima stagione e lo spin-off di Breaking Bad di Vince Gilligan e Peter Gould passerà quasi sicuramente alla storia come uno dei più grandi successi televisivi di questo secolo.

Mentre i personaggi familiari ai fan di Breaking Bad sono rimasti i preferiti, nuovi personaggi come Kim e Howard sono stati incredibili da seguire. Parlando di Howard, l’Instagram di Patrick Fabian ha attirato l’attenzione dei fan di Better Call Saul negli ultimi tempi…