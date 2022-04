L’inquietante storia vera dietro il documentario Our Father di Netflix

Netflix è probabilmente diventato in qualche modo sinonimo di documentari nel corso degli anni.

L’abbonamento è assolutamente essenziale per coloro che hanno sviluppato un interesse per il vero crimine, poiché offrono una vasta gamma di titoli più vecchi e nuove miniserie e film originali.

Finora quest’anno abbiamo visto spettacoli di saggistica come Non fidarti di nessuno: la caccia al re delle criptovalute, Cattivo vegano: fama. Frode. fuggitivi, Il truffatore di Tinder, Jimmy Savile: una storia dell’orrore britannica, e altro ancora.

L’ultimo trailer che richiede la nostra attenzione descrive in dettaglio cosa è successo quando il test del DNA a casa di una donna l’ha portata a fare una scoperta davvero scioccante.

Con il documentario in arrivo, esploriamo la vera storia dietro Our Father di Netflix.

La vera storia dietro il Padre Nostro

Nostro padre esplorerà la storia del dottor Donald Cline, che ha generato numerosi figli dei suoi pazienti.

È emersa una domanda: ha inseminato i suoi pazienti con il proprio sperma a loro insaputa?

Immergendosi in quello che è successo, The Atlantic riporta che una donna di nome Heather Woock ha ricevuto un messaggio su Facebook nel 2017 da uno sconosciuto che affermava di essere il suo fratellastro. Il messaggio menzionava Donald Cline, un nome che Heather conosceva perché sua madre era andata da lui per i trattamenti di fertilità.

Subito dopo ha ricevuto ancora più messaggi da persone che affermavano di essere i suoi fratellastri dopo averla trovata con l’aiuto di Ancestry.com.

Alcuni di loro iniziarono a sostenere di essere i figli biologici segreti di Donald Cline, poiché tutti i loro genitori erano stati curati da lui, credendo che li avesse inseminati artificialmente con il proprio sperma.

I test del DNA hanno confermato che Heather era sua figlia e dopo alcuni test il numero dei bambini ha raggiunto almeno 50.

Il gruppo si è tenuto in contatto tra loro online e le notizie alla fine hanno rivelato che i loro sospetti sul dottore erano corretti.

‘Stavo pensando uno, o due al massimo’

Jacoba Ballard è stata tra coloro che hanno scoperto che Donald Cline era il loro padre e che inizialmente pensavano che avrebbero trovato solo un paio di persone nella stessa barca:

“Stavo pensando uno, o due al massimo…” Tuttavia, alla fine si è rivelato essere molto di più.

Il medico aveva precedentemente affermato che i donatori che usava erano residenti medici, ma quelli che condividevano il suo DNA hanno iniziato a costruire un albero genealogico e collegare i punti, trovando sempre più persone legate a loro attraverso Donald Cline.

In fondo, il New York Times riporta di aver ammesso di aver usato il proprio sperma. Tuttavia, ha detto che i record erano stati distrutti.

Nostro Padre esplora le reazioni e le esperienze dei suoi figli biologici.

Un grande medico della fertilità aveva un segreto disgustoso: stava usando il suo stesso sperma. Decenni dopo, i suoi “figli” si uniscono per perseguire la giustizia. Our Father debutterà l’11 maggio pic.twitter.com/MWbDtP7eTa — Netflix (@netflix) 14 aprile 2022

Data di uscita del documentario su Netflix di Our Father

Il documentario sarà presentato in anteprima su Netflix mercoledì 11 maggio 2022.

Sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma.

