L’inglese è interpretato da Emily Blunt su Netflix? (dove guardare)

L’inglese è un dramma western con protagonista Emily Blunt, e probabilmente è lecito ritenere che diversi abbonati Netflix siano ansiosi di sapere se possono guardare la miniserie dall’inizio alla fine.

Non si può negare che Emily Blunt è stata una forza da non sottovalutare sullo schermo e ha prestato il suo incredibile talento ad alcuni titoli eccezionali nel corso degli anni, come Edge of Tomorrow, Un posto tranquillo, Sicario, e Il ritorno di Mary Poppins. Ma la vincitrice del Golden Globe ha anche fatto conoscere la sua presenza sul piccolo schermo, e la sua prossima serie, L’inglesesembra essere un’altra eccellente aggiunta all’impressionante lista di crediti dell’attrice.

In L’inglese, Blunt interpreta una donna inglese di nome Lady Cornelia Locke in cerca di vendetta nel 1890 e farà tutto il necessario per ottenere una vendetta contro l’uomo che crede sia responsabile della morte di suo figlio. La serie vede nel cast anche Chaske Spencer, Rafe Spall, Tom Hughes, Stephen Rea, Toby Jones e Ciaran Hinds.

La nuova intrigante serie è stata soprannominata Certified Fresh da Rotten Tomatoes, aggiungendo al motivo per cui i fan dovrebbero dare un’occhiata al western di sei episodi. Ma è sul popolare servizio di streaming?

L’inglese è interpretato da Emily Blunt su Netflix?

Qualsiasi cosa che abbia come protagonista la talentuosa Emily Blunt è senza dubbio una visione utile per molti, e per alcuni sarebbe una situazione ideale per guardare il suo dramma western sullo streamer. Ma sfortunatamente, L’inglese non è disponibile su Netflix.

Ma le notizie non sono del tutto negative. Fortunatamente per i membri, ci sono molti western eccellenti disponibili per lo streaming sulla piattaforma in questo momento. Alcune delle scelte eccitanti includono Più cadono, senza Dio, il potere del cane, e La ballata di Buster Scruggs.

Dove puoi trasmettere in streaming The English con Emily Blunt

L’inglese è disponibile su Amazon Prime Video. Si unisce a una formazione che include L’elenco dei terminali, Reacher, e La periferica.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Verrai a controllare? L’inglese?