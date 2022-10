Quest’anno Netflix ha portato regali e stiamo ricevendo il regalo più bello di tutti: il ritorno di Lindsay Lohan alla recitazione! Siamo così entusiasti di vedere ancora una volta la star di grande talento in un progetto nel suo prossimo film per le vacanze, Cadendo per Natale. Il 10 novembre non può arrivare abbastanza velocemente!

Il film è interpretato dalla protagonista stessa nei panni di Sierra Belmont. Insieme a lei sullo schermo ci sono Chord Overstreet nei panni di Jake, George Young nei panni di Tad, Olivia Perez, Jack Wagner, Chase Ramsey, Sean J. Dillingham e Antonio D. Charity.

Il film è incentrato sull’ereditiera appena fidanzata e viziata dell’hotel, Sierra Belmont (Lohan). Quando ha un incidente sugli sci, soffre di un’amnesia totale e si ritrova affidata alle cure di un affascinante proprietario di una pensione (Overstreet) e della sua precoce figlia (Perez) nei giorni che precedono il Natale. È la ricetta perfetta per una commedia romantica per eccellenza!

In queste festività, non solo riceviamo il dono del ritorno dell’attrice nell’industria, ma se hai visto il trailer, c’è un’altra bella sorpresa in serbo. Ed è così bello!

Lindsay Lohan canta Jingle Bell Rock in Falling for Christmas?

Il 7 ottobre, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale del nuovo film. Il primo video rivela l’incidente di Sierra, il suo innamorarsi di Jake e della sua adorabile figlia e un accenno a un potenziale triangolo amoroso in corso se la sua famiglia e la fidanzata riescono a trovarla.

Ma la sorpresa più grande di tutte è la traccia musicale principale. Durante la visione del video, i fan di lunga data di Lindsay Lohan riconosceranno una melodia familiare e una voce familiare che la canta. Giusto! È davvero la stessa Lohan che sta cantando il famigerato “Jingle Bell Rock” nel trailer.

Qualsiasi fan del film del 2004 Cattive ragazze, in cui Lohan ha recitato nel ruolo di Cady Heron, ricorderà i Plastics che cantano la stessa canzone al Winter Talent Show. Quando Gretchen rompe accidentalmente il lettore CD mentre stanno ballando, non possono continuare. Questo finché Cady non inizia a cantare “Jingle Bell Rock”.

E ora possiamo sentire di nuovo una cover di Lohan! Non solo, Netflix ha annunciato che la cover di Lohan dell’iconica canzone sarà disponibile per lo streaming a partire dal 4 novembre. Ora puoi pre-salvare la melodia tramite Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Nel frattempo, ascolta alcune parti della resa nel trailer qui sotto!

Cadendo per Natale uscirà giovedì 10 novembre su Netflix.