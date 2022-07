Netflix ha appena pubblicato il film horror taiwanese chiamato Incantation, ma il nuovo film è effettivamente basato su una storia vera o su eventi reali?

Non mancano gli ottimi contenuti disponibili da guardare su Netflix questo venerdì sera, quindi perché non passare la serata spaventati senza senso?

La piattaforma di streaming ha appena rilasciato l’attesissimo film horror taiwanese del 2022, chiamato Incantation, dopo la sua incredibile corsa nelle sale cinematografiche nazionali a marzo.

Ora, mentre i fan di tutto il mondo si sistemano dietro il divano, molti si chiedono se Incantation sia effettivamente basato su una storia vera o su eventi reali?

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Wow 😻 The Incantation (2022) su Netflix è un DELIZIOSO film horror. Taiwan ha prodotto horror sempre migliori negli ultimi anni. In parte documentario, found footage e horror religioso/folk sono la mia marmellata. Delizioso e VIVAMENTE CONSIGLIATO! È DIVERTENTE. — Anna | COMUNICATORE ANIMALE (@minasdreamspace) 8 luglio 2022

Qual è la trama del film Incantation?

Incantation racconta la storia di Li Ronan, che crede di essere stata maledetta da quando ha infranto un tabù religioso e distrutto un potente santuario.

Con orrore di Li Ronan, la maledizione inizia a colpire le persone intorno a lei, concentrandosi sulla sua giovane figlia che sembra nutrire la sua crescente paura.

“ATTENZIONE: questo è un video maledetto, potrebbe contenere alcuni rischi da guardare; Per coloro che osano seguire, per favore risolvi il puzzle della maledizione di mia figlia con me. – Anteprima sinossi, tramite IMDB.

Il regista Kevin Ko ha dichiarato in una dichiarazione, tramite Comicbook, che “so come spaventare il pubblico con una sequenza horror efficace. Ma un buon film horror non riguarda solo questi trucchi”.

“Il nucleo deve riguardare la natura umana. Alla fine, il pubblico deve preoccuparsi dei personaggi. Il rispetto per la religione, in particolare i tabù religiosi e le religioni molto oscure, ha in sé un certo grado di paura. Amo le storie spaventose, e anche così non ho davvero il coraggio di toccare questo argomento. Volevo amplificare questa sensazione in Incantation. – Kevin Ko, tramite Comicbook.

Incantation è basato su una storia vera?

ATTENZIONE: contenuto di natura inquietante in vista

L’incantesimo è basato molto vagamente su una “storia vera” di un incidente accaduto nel 2005 a Taiwan; tuttavia, i dettagli dell’incidente specifico non sono stati rivelati dai realizzatori. Il film si ispira anche ai classici film horror asiatici e alla moderna cultura di Internet.

È stato ampiamente pubblicizzato come parte della campagna promozionale di Incantation che il film era basato su una storia vera. Purtroppo, i dettagli sull’incidente specifico in questione rimangono estremamente scarsi online.

Tuttavia, c’è un post sul sito cinese Lujuba che afferma che l’incidente in questione, da cui Incantation ha preso ispirazione, è avvenuto a Kaohsiung, Taiwan.

“A quel tempo, una famiglia di sei persone credeva di essere posseduta da un dio, e l’intera famiglia iniziò la follia, persino l’automutilazione e altri atti bizzarri, e alla fine portò alla morte di un membro della famiglia”. – Autore senza nome, via Lujuba.

Secondo il rapporto non confermato, una famiglia di pittori con il cognome Wu avrebbe affermato nel 2005 di essere stati maledetti e persino “posseduti dagli dei”.

“L’intera famiglia non ha mangiato per diversi giorni. I membri della famiglia si picchiavano a vicenda con le stampelle e la carta principale degli dei, si bruciavano la pelle con incenso acceso e si spruzzavano persino le feci e si nutrivano [themselves] feci.” – Autore senza nome, via Lujuba.

Presumibilmente, la figlia maggiore della famiglia morì diversi giorni dopo con ferite “violente”, ma la famiglia “era ancora convinta che non fosse la figlia maggiore a morire, ma un demone posseduto da lei”.

La causa della morte sarebbe stata “identificata da un medico legale come insufficienza multiorgano” e poiché “il corpo del defunto era contuso e contuso”, ha “attirato l’attenzione della polizia” e “finalmente è diventato uno strano aneddoto urbano”.

Tuttavia, il regista Kevin Ko ha affermato come Incantation sia stato anche “ispirato dalla cultura di Internet, come i thread del forum, i confessionali di YouTuber e le catene di Sant’Antonio”. Oltre a vari iconici film horror asiatici come Ring, One Missed Call, Dark Water e Ju-On.

“L’horror asiatico è stato molto influente nel plasmare il genere e nel portarlo a nuove vette. Siamo orgogliosi di collaborare con una nuova generazione di registi asiatici che stanno creando i film che definiranno cosa significa il terrore per gli spettatori di oggi”. – Janelle Ong, tramite DreadCentral.

Si noti chiaramente che nessuna delle suddette informazioni relative al possesso è mai stata pubblicamente confermata dalle autorità competenti. Inoltre, non siamo stati in grado di individuare alcuna informazione di follow-up per corroborare questo rapporto in merito all’incidente; quindi, prendi questa “storia vera” con un forte pizzico di sale.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Se ti piacciono i film horror, ti prego di guardare “Incantation” quando uscirà su Netflix domani — G 📸 (@Guggsey) 7 luglio 2022

Critici e fan sono entusiasti di Incantation

Prima della premiere di Incantation, il clamore e le aspettative per il film horror avevano raggiunto livelli eccezionali sia a livello nazionale a Taiwan che a livello internazionale.

Secondo The Hollywood Reporter, il film è stato ripetutamente affermato di essere il “film taiwanese più spaventoso di sempre” – il che è certamente un complimento incredibile considerando la storia del cinema horror della nazione.

Heaven of Horror ha affermato che “Incantation è uno dei migliori film horror usciti dall’Asia (al di fuori della Corea del Sud) da molto tempo”. LeaisureByte aggiunge come “ti farà desiderare di guardare il peggior reality televisivo là fuori, se non altro per dimenticare il trauma di questo film. Assolutamente divertente ed estremamente traumatizzante”.

“Il film si apre alla partecipazione dello spettatore e ci trascina nella situazione non appena il film inizia. Ero scettico sul clamore che circonda questo film, quindi sono andato a vederlo da solo, il che non è raccomandato. Il film è pieno di tutti gli elementi che dovrebbe essere un film horror. Storia, ambiente, effetti sonori, casting, fulmini. Ottimo lavoro del regista, del cast e della troupe. L’unico orrore che mi ha spaventato, è questo”. – Utente funkykev100, tramite IMDB.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Vikram: spiegati data, ora e piattaforma di rilascio dello streaming OTT