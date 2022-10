L’inaspettato ritorno di Hugh Jackman al fianco di Ryan Reynolds in “Deadpool 3” ha fatto impazzire i fan

Se c’è una cosa per cui tutti possiamo essere grati all’industria dell’intrattenimento, è l’enorme numero di spettacoli e film che ci forniscono. Ogni tanto arriva un film o una serie che lascia completamente a bocca aperta i fan. Deadpool, protagonista Ryan Reynolds, è uno di questi film. Il Mercenario con la bocca ha regalato al pubblico l’esperienza unica di assistere a un supereroe non filtrato e brutalmente onesto. Mentre Deadpool 3 di per sé è un film molto atteso, l’annuncio di Ugo Il ritorno di Jackman nei panni di Wolverine ha preso d’assalto Internet.

Venendo da umili origini, Reynolds ha sbalordito il mondo con la sua indiscussa serie di successi. Tuttavia, Il Progetto Adam star ha ottenuto il suo primo colpo alla celebrità attraverso il film Piscina morta, raccogliendo un enorme seguito di fan per il suo personaggio. D’altra parte, Wolverine è uno dei personaggi più apprezzati del MCU. Quindi, come stanno reagendo i fan al ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine? Scopriamolo.

I fan impazziscono per l’improvviso annuncio del ritorno di Hugh Jackman in Deadpool 3 con Ryan Reynolds

Deadpool 3 è passato molto tempo. Uno dei progetti più attesi di Ryan Reynolds, che i fan stavano aspettando Deadpool 3 da un po ‘di tempo a questa parte. E ora, sembra che i fan abbiano un appuntamento e anche alcuni eccitanti teaser del film. Tuttavia, una cosa che ha eccitato il maggior numero di fan è stato il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Internet è andato impazzito quando Reynolds ha fatto l’annuncio scioccante di Ghiottone per Deadpool 3.

rivedere i film di x-men perché… HUGH JACKMAN TORNERA’ COME WOLVERINE IN DEADPOOL 3 — Iluvcatz2 (@Iluvcatz19) 17 ottobre 2022

Wolverine bouta torna in Deadpool 3 ragazzo Wtf am I trippen 4 life is hella good fymmm! — Lil Vampire (@BapestaGangsta) 18 ottobre 2022

Il mio attore preferito, ovviamente Ryan Reynolds, ha dato un aggiornamento su Deadpool 3…… alla Ryan ha annunciato che Hugh Jackman interpreterà Wolverine nel film!!!!!! — KroNiKDeToXx (@KroNiKDeToXx) 15 ottobre 2022

#Deadpool3 sarà fantastico e #HughJackman sarà fantastico. Ma anche Deadpool 3 sarebbe sempre stato fantastico e mi piacerebbe vedere Jackman fantastico anche in altre cose. https://t.co/KFY1o2Fnd5 – Brenton Stewart (@BrentonStewart6) 17 ottobre 2022

Deadpool 3 perché Logan e Deadpool nello stesso film sarebbero EPICI! — Jim (@1206genghiskhan) 18 ottobre 2022

Sebbene il ruolo di Jackman nel film non sia specificato, un artista digitale, Subi Özil, è recentemente andato su Instagram con una foto di Logan in abito marrone. L’immagine è diventata subito virale online.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Subi Özil (@subi.ozil)

Inoltre, l’artista ha anche pubblicato un’altra foto di Logan un abito nero e dorato.

Di recente, Deadpool 3 è attualmente in produzione e uscirà in tutto il mondo l’8 novembre 2024. Inoltre, il Ragazzo libero l’attore è anche alla ricerca di nuove star come James Marsden e Halle Berry per il prossimo trequel.

Sei entusiasta? Deadpool 3? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

