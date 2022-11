L’imperatrice rinnovata per una seconda stagione su Netflix

L’imperatrice sta tornando per un’altra stagione su Netflix! Un lussureggiante dramma storico, L’imperatrice, ha affascinato il pubblico di tutto il mondo quando ha debuttato alla fine di settembre 2022, trascorrendo cinque settimane nella top 10 globale di Netflix in 88 paesi, secondo The Hollywood Reporter.

Nonostante L’imperatrice la stagione 2 è stata confermata, non sappiamo molto su quando debutterà la seconda stagione o di cosa si tratterà, poiché ci vorrà del tempo prima che entri in produzione.

Con Devrim Lingnau, L’imperatrice segue il viaggio dell’imperatrice Elisabetta “Sisi” e di suo marito Franz-Joseph, l’imperatore d’Austria, interpretato da Filippo Froissant. Katharina Eyssen è la showrunner e la scrittrice.

The Empress stagione 2 sta accadendo su Netflix

L’Hollywood Reporter indica che diversi membri del cast sono già pronti a tornare per la seconda stagione. Lingnau e Froissant torneranno per riprendere i loro ruoli principali di Elisabeth e Franz, il che ha senso dal momento che non ci sarebbe molto spettacolo senza l’Imperatore e l’Imperatrice.

Altri membri del cast di ritorno includono Johannes Nussbaum (Arciduca Massimiliano), Melika Foroutan (Sophia), Almila Bagriacik (Contessa Leontine) e Jördis Triebel (Principessa Ludovika).

Di cosa potrebbe trattarsi la stagione 2 di The Empress?

L’imperatrice la stagione 1 si è conclusa con (SPOILER!) Il matrimonio di Elisabeth e Franz è in pericolo. La madre di Franz, Sophia, consigliò a Elisabeth di lasciare il palazzo, tornare a casa e annullare il suo matrimonio con Franz. Ma poi Elisabeth scopre di essere incinta e intende dirlo a Franz. Prima che possa, scopre che Franz è segretamente d’accordo con sua madre. Sentendosi rifiutata, Elisabeth sceglie di andarsene.

Prima che la sua carrozza possa uscire dai cancelli, viene bombardata da una folla di manifestanti e ne approfitta per annunciare pubblicamente di essere incinta. Non sembra probabile che Elisabeth possa lasciare il palazzo in silenzio adesso! Basata sul finale, la seconda stagione seguirà le conseguenze della decisione di Elisabeth di rendere pubblica la sua gravidanza prima di dirlo a suo marito o a chiunque altro nella famiglia reale.

Sei eccitato? L’imperatrice la stagione 2 sta accadendo su Netflix? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.