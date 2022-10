L’imperatrice è basato su una storia vera? Ispirazione dietro le serie Netflix

In quanto servizio di streaming con un pubblico mondiale, Netflix offre ai suoi spettatori la possibilità di guardare film e serie da diversi paesi del mondo.

In una storia che rivaleggia con The Crown e Victoria di ITV, il loro ultimo sforzo è la serie in lingua tedesca The Empress che racconta la storia dell’imperatrice Elisabetta d’Austria

Essendo un dramma che si svolge in un’ambientazione storica, gli spettatori si sono chiesti se The Empress sia basato su una storia vera.

L’imperatrice | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11378 L’imperatrice | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/KfySe96FPr8/hqdefault.jpg 1110904 1110904 centro 13872

L’imperatrice è apparsa su Netflix giovedì 29 settembre 2022.

Con l’attrice tedesca Devrim Lingnau, la serie segue la sedicenne Elisabeth, soprannominata Sisi, che si innamora del fidanzato di sua sorella, l’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria.

La loro storia d’amore provoca scosse alla corte viennese e dopo il loro matrimonio, Sisi deve trovare un modo per affermarsi contro sua suocera, l’affamata di potere Sophie, e suo cognato, Maxi, che vuole il trono di Franz (e Sisi) per sé.

Le lotte di Sisi a corte sono anche ambientate sullo sfondo di un più ampio tumulto quando le truppe nemiche si radunano ai confini dell’Impero Asburgico mentre la gente nella stessa Vienna inizia a insorgere contro l’imperatore al potere.

L’imperatrice © Netflix

L’imperatrice è basato su una storia vera?

Sì, L’imperatrice si basa infatti sugli eventi reali della vita di Elisabetta d’Austria.

Elisabetta, o Sisi, nacque a Monaco, nella regione tedesca della Baviera, il 24 dicembre 1837, e in seguito crebbe fino a sposare l’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria quando aveva solo 16 anni nel 1854.

Mentre la serie drammatica esplora, Elisabeth ha trovato la vita alla corte asburgica incredibilmente scoraggiante poiché è stata costretta a trovare un modo per far fronte alla suocera controllante e manipolatrice, all’ambizioso cognato e alle rigide aspettative riposte su di lei.

Tuttavia, come con spettacoli come The Crown, mentre The Empress è basato su eventi veri, romanza alcuni elementi per scopi drammatici.

Parlando in un comunicato stampa, la showrunner di The Empress, Katherina Eyssen, ha dichiarato: “Per me, la lotta di Elisabeth per la sua libertà individuale è parallela alla lotta del popolo austriaco. Non sappiamo fino a che punto Elisabetta abbia affrontato l’oppressione del suo popolo.

“Non c’è nessun diario su di lei. Ma il fatto è che in Austria prevaleva un rigido neoassolutismo, che non dava quasi nessun diritto ai cittadini.

“La storica Elisabeth, proprio come il nostro personaggio, è stata tutta incentrata sull’autodeterminazione per tutta la sua vita. E allo stesso tempo, un intero popolo combatteva contro l’oppressione».

L’imperatrice © Netflix

Possibilità di esplorare la stagione 2 [spoilers]

Netflix non ha ancora rinnovato The Empress per una seconda stagione, ma c’è ancora molta storia da raccontare se la stagione 2 dovesse ricevere il via libera.

Come accennato, The Empress è basato sulla storia di Elisabetta d’Austria e dagli ultimi momenti dell’episodio 6, c’è ancora molto della sua vita da esplorare.

La prima stagione si conclude con Elisabeth che scopre di aspettare un bambino e si avventura in una folla di manifestanti e rivela la notizia nella speranza di sedare la loro furia.

Nella vita reale, Elisabetta scoprì di essere incinta nel 1854, lo stesso anno in cui sposò l’imperatore Francesco.

Poiché in seguito morì nel 1898, all’età di 60 anni, ci sono ancora 44 anni della sua vita da esplorare, dando a The Empress un ampio margine di manovra se Netflix decidesse di ordinare una seconda stagione.

L’imperatrice © Netflix

L’imperatrice è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 29 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, perché Daemon ha riso al funerale di Laena in House of the Dragon?