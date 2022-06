Lili Reinhart Starrer ‘Look Both Ways’ in arrivo su Netflix è una “storia incredibile sulla resilienza delle donne”

Netflix sta collaborando con il pluripremiato regista Wanuri Kahiu per il prossimo, Guarda in entrambi i modi. Con il Dopo la star del franchise Lili Reinhart, il regista sta comminando la multa questo agosto. Wanuri Kahiu è diventato popolare un istante dopo il rilascio di Rafiki, il film che le è valso numerosi riconoscimenti, inclusi premi al Dublin International Film Festival e al Chicago International Film Festival. Entriamo nei dettagli su cosa possiamo aspettarci da questo film in uscita.

Netflix Original Look Both Ways è stato un affare all-in per il famoso regista Wanuri Kahiu

In una conversazione con Global Globes, Wanuri ha affermato che la storia di due mondi diversi l’ha attratta. Amava il modo in cui una giovane madre cerca di trovare un equilibrio tra il suo lavoro e la sua passione. Mentre nel mondo parallelo, questo giovane artista sta lottando per ottenere un vantaggio nel settore. Tutto questo mentre ritrae quanto sia difficile per le giovani donne ottenere risultati in questo mondo.

“Da entrambe le parti, si tratta di donne che aspirano all’eccellenza e questo è ciò che mi ha attirato ad esso ” disse Wanuri Kahiu.

Inoltre, Wanuri era affascinata dall’idea che le donne si sforzassero di trovare la propria identità. Che si tratti della maternità o di qualsiasi professione artistica, hanno affrontato molti problemi. Per questo ha scelto questo progetto per dirigere, essendo una donna lei stessa può capire quella prospettiva.

A parte Guarda in entrambi i modiWanuri sta anche lavorando a un altro progetto che coinvolge Cose più strane e Enola Holmes fama Millie Bobby Brown con Netflix, intitolato La cosa sulle meduse.

Look Both Ways, cast e trama

Sembra che il film abbia una lunga lista di sviluppatori e collaboratori, incluso April Prosser come sceneggiatore. Inoltre, Bryan Unkeless, Eric Newman e Jessica Malanaphy hanno firmato come produttori del film. Nel frattempo, Netflix ha annunciato la data di uscita: il film lo farà premiere mondiale il 17 agosto 2022.

Passando alla trama, vedremo quello di Riverdale Lili Reinhart a immagine di Natalie. Natalie è una neolaureata, che si ritrova sulla strada per due realtà diverse. Un percorso va verso la maternità e l’altro la porta a Los Angeles, dove insegue i suoi sogni. Questo film è una commedia romantica piena di percorsi di vita stimolanti ma eccitanti in cui una donna scopre il suo vero io interiore. Gli altri membri del cast sono Danny Ramirez, Luke Wilson, David Corenswet, Nia Long, Andrea Savage, Taylor Murph e Aisha Dae.

Non vedi l’ora di guardare in streaming questo film? Fai clic sulla barra delle notifiche di Netflix per rimanere aggiornato Guarda in entrambi i modi pubblicazione.

